Sağlık Bakanı: Sadece şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek

"Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği Protokolü" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla imzalandı. Sağlık Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Koca, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinin aileden başlamak üzere herkesin görevi olduğunu belirterek, “Gençken vücudumuz genelde olumsuz faktörlere karşı dayanıklıdır. Tecrübe ettiği olumsuz şeylerin etkilerini hemen aksettirmez. Bu dönemde karşılaştığımız sağlık risklerinin pek farkına varmayız. Büyüme çağında tecrübe ettiğimiz riskli davranışların sonuçları, yaş ilerledikçe birer birer hastalık olarak hayatımızda yer bulmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Genç yaşlarda sağlığımıza yapacağız en önemli yatırımlardan birisi sağlıklı beslenme, diğeri ise hareketli yaşam spor ve egzersizdir” diyen Bakan Koca, çocukluk çağında başlayan kontrolsüz şekilde yüksek kalorili gıdaların tüketimi, şekerli ve gazlı içeceklerin tüketilmesi gibi kötü beslenme alışkanlıklarının, erkenden başlayan obezite, ortopedik gelişme bozuklukları, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğunu bildirdi.

“İşitme tarama programına bu öğretim yılından itibaren görme taramalarını da ekliyoruz”

Sağlık seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi için okullarda bir dizi çalışma yürütüldüğünü söyleyen Koca, “Öğrencilerimizin yıllık periyodik sağlık kontrollerinin okullarımız ve aile hekimlerimiz iş birliği içinde yapılmasını sağlıyoruz. 2015'te başlattığımız işitme tarama programına bu öğretim yılından itibaren görme taramalarını da ekliyoruz.Bu yıl okula başlayan bir milyon 250 bin çocuğumuza görme taraması için erişmeyi hedefledik” açıklamasında bulundu.

Bebeklik döneminde başlayan aşılama programının okul çağında da devam ettiğini söyleyen Koca, "Tüm aşılar Bakanlığımız eliyle temin edilmekte ve uygulanmaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programımız, tamamı devlet eliyle uygulanan, Avrupa'daki en geniş bağışıklama programıdır ve 13 hastalığa karşı çocuklarımız aşılanmaktadır. Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele Programımız çerçevesinde yine üç bakanlığımız ile iş birliği içinde okul sütü programımız 2011 yılından, kuru üzüm dağıtımımız ise 2015 yılından bu yana kesintisiz devam etmektedir. Bu sayede çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi seviyeye çıkartılması için "Beyaz Bayraklı Okul" programının sürdüğünü bildiren Bakan Koca, bu sayede yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesinin amaçlandığını ve yaklaşık 60 bin okulun Beyaz Bayrak aldığını anlattı.

“Beslenme Dostu Okul programının ilk şartı Beyaz Bayrak sahibi olmaktır”

“Beslenme Dostu Okul programının ilk şartı Beyaz Bayrak sahibi olmaktır” diyen Koca, şöyle konuştu:

“Bu okullarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmektedir. Denetlemelerde kantinlerde satılan ürünlerin belli standartlar dahlinde olup olmadığı kontrol edilmektedir. Okul kantinlerinde satılan, beslenmeye katkısı şüpheli ancak çocuklarımıza cazip geldiği için aşırı tükettikleri gıdalara karşı 2013 yılında mücadele etmeye başladık ve 2016 yılında da Milli Eğitim Bakanlığımızın üstün gayretleri ve bu konudaki kararlılığı sonucu okullarda şekerli, kolalı gazlı içecekler ve cipsler, şekerlemelerle çikolataların satışına sınırlama getirildi.”

Yürütülen program çerçevesinde okulların yüzde 40'ına yakınının "Beslenme Dostu Okul" unvanı aldığını ifade eden Koca, tüm okulların yarısının ise sağlık ve hijyen konusunda kalitelerini belgelendirerek "Beyaz Bayrak" sahibi olduğunu kaydetti. Bakan Koca,hedeflerinin tüm okullara bu konulardaki çalışmaları tamamlayarak belgelerini teslim edebilmek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde kantinlerde hazırlanan ve satılan gıdaların sağlığa ve sınırlamalara uygunluk denetimlerinin yürütüldüğünü aktaran Koca, "28 Aralık günü Ticaret Bakanlığı yayınladığı yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından kırmızı kategoride sınıflanan yiyecek ve içeceklerin reklamlarının çocuklara yönelik programların başında, içinde veya sonunda yayınlanmasına yasak getirdi. Bu çalışmalara başladığımız dönemden itibaren gıda üreticilerimiz de çalışmalarımıza destek verdiler” ifadelerini kullandı.

“Sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek”

Bu konuda ticari kaygıları ikinci plana atarak, verdikleri destek için üretici firmalara ve 'Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'na teşekkür eden Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Bugün bu çalışmamızda çok güzel bir aşamaya geldik. Üç bakanlığımız bir protokol imzalıyor. Okullarımızda artık sadece sağlıklı gıdaların bulunmasının temini ve bu sayede geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha sağlıklı olmaları için iş birliği içinde davranacağımıza dair akitleşmiş oluyoruz. Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek. Anne ve babalarımız, okul ortamında faydası şüpheli gıdaların çocukların erişimine açık olmayacağını bilecek ve çocuklarını bu ortama daha rahat teslim edecek. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize, gıda denetçilerimize, sağlık çalışanlarımıza, gıda ve içecek sektörüne, kantin işletmecilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Bakan Selçuk ve Bakan Koca, protokolü imzalamasının ardından, gıdalar için hazırlanan logo baskılı tişörtleri giyen çocuklarla fotoğraf çektirdi.