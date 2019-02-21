Sağlık Bakanı: Sağlık harcamalarının GSYH’deki oranı yüzde 4.5

Toplantıda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) sağlık harcamalarının yüzde 4.5 oranında olduğunu açıkladı.

Bakan Koca: “Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4.5 oranında. Oldukça düşük maliyetlerle bütün ilaçları, sağlık hizmeti, koruyucu hekimlik, şehir hastaneleri dâhil olmak üzere her türlü hizmetin karşılığı olarak bize yükü yüzde 4.5” diye konuştu. Koca “Düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir” dedi.

Kalite birimlerinizi aktifleştirin

81 İlin Sağlık Müdürlerine verilen brifingde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven, şöyle konuştu: “Bakanlık olarak devasa bir kurumuz. Dolayısıyla bu kurumun taşra teşkilatı da çok büyük ve yaygın bu kurumun tüm birimlerinin koordinasyonunun verimlilik içerisinde çalışması esas olmalı. Bu amaçla sizlerin sahada çalışma yapmanızı istiyoruz. Hastanelerinizde kurulu olan kalite birimlerinizi aktifleştirmenizi istiyoruz. Güven, merkezin haberi olmadan harcamaların yapılmasını istenmediğini vurgulayarak “Araç ihtiyacı zaruri ise merkezle irtibata geçilerek kiralama yoluna gidilmeli. Bina konusunda ise; öncelikle mevcut binalarla yetinilmeye çalışılması ihtiyaç olması durumunda ise; kamunun atıl durumunda olduğu binalar varsa bunlar değerlendirilip en son aşamada bakanlığımızdan izin alınarak bina kiralama yoluna gidilebilir” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Sağlık sistemimizi her geçen gün daha geliştireceğimizi daha ekonomik, daha verimli, etkin bir sağlık hizmeti sunacağımıza yönelik inancımı dile getiriyorum” dedi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Merkez Teşkilatı Birim Amirleri ve Daire Başkanları ve 81 İl Sağlık Müdürleri ve İl Yöneticileri katıldı.