SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı: Sağlık harcamalarının GSYH’deki oranı yüzde 4.5
Kamuda israfı önlemek ve eldeki imkanların daha etkili kullanılması için 81 İlin Sağlık Müdürlerinin katıldığı “Verimlilik Artırma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Değerlendirme” toplantısı gerçekleştirildi
Sağlık Bakanı: Sağlık harcamalarının GSYH’deki oranı yüzde 4.5
21 Şubat 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Toplantıda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) sağlık harcamalarının yüzde 4.5 oranında olduğunu açıkladı.

Bakan Koca: “Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıladaki sağlık harcamamız yüzde 4.5 oranında. Oldukça düşük maliyetlerle bütün ilaçları, sağlık hizmeti, koruyucu hekimlik, şehir hastaneleri dâhil olmak üzere her türlü hizmetin karşılığı olarak bize yükü yüzde 4.5” diye konuştu. Koca “Düşük maliyetlerle vatandaş memnuniyetini yüksek tutmayı başaran sağlık sistemimize yeni katacağımız hizmet modeliyle ülkemizi sağlık turizmi üssü haline getirmek zor değildir” dedi.

Kalite birimlerinizi aktifleştirin

81 İlin Sağlık Müdürlerine verilen brifingde Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Güven, şöyle konuştu: “Bakanlık olarak devasa bir kurumuz. Dolayısıyla bu kurumun taşra teşkilatı da çok büyük ve yaygın bu kurumun tüm birimlerinin koordinasyonunun verimlilik içerisinde çalışması esas olmalı. Bu amaçla sizlerin sahada çalışma yapmanızı istiyoruz. Hastanelerinizde kurulu olan kalite birimlerinizi aktifleştirmenizi istiyoruz. Güven, merkezin haberi olmadan harcamaların yapılmasını istenmediğini vurgulayarak “Araç ihtiyacı zaruri ise merkezle irtibata geçilerek kiralama yoluna gidilmeli. Bina konusunda ise; öncelikle mevcut binalarla yetinilmeye çalışılması ihtiyaç olması durumunda ise; kamunun atıl durumunda olduğu binalar varsa bunlar değerlendirilip en son aşamada bakanlığımızdan izin alınarak bina kiralama yoluna gidilebilir” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Sağlık sistemimizi her geçen gün daha geliştireceğimizi daha ekonomik, daha verimli, etkin bir sağlık hizmeti sunacağımıza yönelik inancımı dile getiriyorum” dedi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,  Merkez Teşkilatı Birim Amirleri ve Daire Başkanları ve 81 İl Sağlık Müdürleri ve İl Yöneticileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
8
1) doktor (doktor 3)
21.02.2019 16:50:47
düşük maliyet demiş bakan bey doğru ucuz işçilik ülkesi burası
ey dünyalı gel ucuzluk bizde
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Marmara Üniversitesi Çağatay Oysu bademcik kanseriteknoloji bağımlılığı TBMM araştırma kurulu Lassa humması CRISPR salgın ebola vertigo denge baş dönmesi Sağlık BakanıFahrettin KocaHarvard Üniversitesi genom incelemesi Özge Ceyhan Birsoytaciz sağlık çalışanıdomuz gribi yıldız tilbe sosyal medyaTürk Ortodonti Derneği fast food çene gelişimi Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp onkolojisi Uğur Coşkunkök hücre bağış migren tedavisi migren cerrahisi Amerikan Baş Ağrısı Birliğisağlık sektörü Çin tıbbi araştırmagrip salgını Fransa Halk Sağlığı Sağlık BakanlığıTürk Cerrahi Derneği Seher Demirer TUS Fahrettin Koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.