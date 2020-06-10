Sağlık Bakanı: Sağlıkta şiddet kabul edilemez, erken salıverilmeleri vicdanları rahatsız ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sağlıkta şiddetle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

Pandemi döneminden sonra şiddeti artık duymamamız gerektiğine inanıyorum. Daha öncesi için de aynı şey geçerli. Bu şiddet olayları kabul edilebilir değil.

Şiddetle ilgili yüce yargımız bu konudaki hassasiyeti daha önemle ortaya koyar. Erken dönemde salıverilmeleri oldu. Bu konuda da Yüce Yargının vicdanları rahatlatacağına olan beklentimizi tekrar ifade etmek istiyorum.

Konuşmasına, herkesi sağlık dilekleriyle selamlayarak başlayan Koca, "Hekimlerimize, hemşirelerimize, bütün sağlık personelimize, riskleri göze alarak verdikleri özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. En yakın çalışma arkadaşlarım içinde yer alan ve bizlerle gece gündüz mesai yapan Bakanlık görevlilerimize, sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Başta pandemi hastanelerinde çalışanlar olmak üzere, tüm hekim arkadaşlarım, kıymetli hemşirelerimiz, bütün sağlık çalışanlarımız, bilim insanlarımız, salgınla mücadelenin tüm mensupları şimdi sizden iyi haberler bekliyorlar. Onlar için maske, mesafe kuralına, tedbirlere uymanızdan daha güzel bir haber ve teşekkür yoktur. Bu teşekkürü çok görmeyin. Sizleri bugünlere hazırlamak için hayatlarını feda eden dünya çapında önemli bilim insanlarımız ve hocalarımız, hatıraları halen çok canlı olan hekimlerimiz, hemşirelerimiz olduğunu unutmayın. Beş bine yakın insanımızın bu salgın sebebiyle aramızdan ayrıldığını hatırlayın. Tedbirlere uyum, kayıplara saygımızın da bir gereğidir. Normale dönüş sürecinde gözümü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım."

Bakan Koca, salgının seyrini günbegün takip eden il sağlık müdürlüklerini ve 81 ilde hastalığın izini süren filyasyon ekiplerini de gelinen nokta için kutladığını söyledi.

Normalleşme sürecinde kılavuzun, "riskin devam ettiği gerçeği" olduğunu belirten Koca, "Son vakayı en kısa zamanda görmek, tedbirlere uyumla mümkündür." dedi.

"Salgınla mücadelede 83 milyon, birlikte sahip olduğumuz başarı, temeli bugüne kadar gerçekleştirilmiş büyük sağlık yatırımları olan vizyoner bir liderlikten güç alan bir başarıdır." değerlendirmesinde bulunan Bakan Koca, devletin, salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağladığının altını çizdi.

Bildiğiniz gibi ülkemiz koronavirüs sebebiyle uygulanan kısıtları, bu kısıtların yerini, tedbirlere tam uyumun alacağı inancıyla büyük oranda kaldırdı. Cumhurbaşkanımız, önlemlerin ve yeni durumun değerlendirilmesi sonucu alınan kararları dünkü kabine toplantısının ardından açıkladı. Bu açıklamada üzerinde durulan şart, 'koronavirüs musibetinin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske-mesafe-temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz' şartıdır."

"Tedbir tamsa, korkuya mahal yoktur"

Bakan Koca, bugüne kadar sokağa kısıtlı şekilde çıkabilen 65 yaş üstündekilerin artık haftanın her günü, sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında dışarı çıkabileceklerini anımsatarak, "Bu grubun bugüne kadar evde kalmasının sebebi, Kovid-19 hastalığına karşı ciddi bir dezavantaja sahip olmalarıdır. Dolayısıyla kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı, dezavantajın ortadan kalkması değildir." uyarısında bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 65 yaş üstü, vücut direncinin düşüklüğü ve kronik hastalıklar sebebiyle Kovid-19'a karşı zayıftır. 65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'e düştü. Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Bu bilgiler akılda tutulmalıdır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçlar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir. Tedbir tamsa, korkuya mahal yoktur.

Dünkü kabine toplantımızın akabinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan kararlarla 18 yaş altıyla ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Bu yaş grubu, başta çocuklarımız olmak üzere hastalığı belirtisiz taşıyan ama bulaştırıcılıkta potansiyeli olan gruptur. Kısıtlarla birlikte vaka sayımızın, kayıplarımızın etkileyici düzeyde azalması gençlerimizin ve büyüklerimizin fedakarlığına büyük oranda bağlıydı. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bu serbestliği hem bir hak hem de hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler."

'Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar'

"Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür." diyen Koca, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71." ifadesini kullandı.

"Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz." şeklinde konuşan Koca, şunları söyledi:

"Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik.

Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz."

Bakan Koca, "(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu." ifadesini kullandı.

Antikor testi konusunda Koca, "Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız." dedi.