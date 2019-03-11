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Sağlık Bakanı: Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak." dedi.
Sağlık Bakanı: Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz
11 Mart 2019 - AA
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Bakan Koca, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak'ı ziyaretinin ardından partisinin belediye başkan adayı tanıtım ve proje toplantısına katıldı.

"Alaplı'ya 50 yataklı hastanenin yanında ilçe sağlık müdürlüğünün ve aile sağlık merkezinin olduğu bir yapıyı plan ve bütçesi bitmiş haliyle ihalesini en erken dönemde yapmak üzere buradan söz veriyorum." diyen Koca, hastanenin hem yanık hem diyaliz hem yoğun bakım ünitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten 7-8 aylık bir zaman diliminden sonra bir seçim dönemine giriyoruz. Son 50 yıla yakın süreçte ortalama 12-13 ayda bir seçimlerin yapıldığı dönemden 4,5 yıllık yaklaşık ve 2023 yılına kadar seçimin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu Türkiye için son derece önemli. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; geçmiş dönemin, geçmiş sistemin kodlarıyla hareket eden bir dönem olmayacağı, 'bugün git, yarın gel' denilen bir dönem olmayacağı, daha pratik sonuç alıcı, hızlı karar alınan bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum.

Türkiye'nin bugüne kadar kaybettiklerini -yer yer koalisyon hükümetleri, yer yer başka sebeplerle- bundan sonraki icraat dönemiyle kapatmak istiyoruz. Bu yüzden 31 Mart önemli bir fırsat. 31 Mart yeni dönemi, icraatı daha da güçlenerek yapacağımız bir dönemin başlangıcı olacak."

Koca, özellikle yerel yönetimlerin, merkezi hükümetle yeni dönemde sinerjik yapısının da son derece önemli olacağına işaret ederek, "Bu süreçte oyunuzun sadece bir başkanlık seçimi, sadece bir muhtarlık seçimi, sadece bir meclis üyeliği seçimi olmadığını bilin. Kutsal dediğimiz oyun gereğini de sorumluluğunu da yerine getirmek noktasında mutlak gayret içerisinde olup sandığa gitmemezlik de asla yapmayalım." diye konuştu.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar; bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, konuşmasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından partisinin seçim bürosuna uğrayan Koca, daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara hediye verdi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca yerlilesme

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1) Diş tabibi (Diş tabibi)
11.03.2019 15:32:04
Bakmakla yükümlü oldugum 90 yaşında ninem ve 60 yaşında annem var. 4 yıldır aynı ilçede çalışıyorum hala merkeze geçemedım.. 4 yıldır gidiş geliş yapıyorum sayın bakan.. Torpili olan 1 yılda geçiyor.. Ne yerlisi ne millisi!! İ nsanları öz vatanında mağdur ediyorlar
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