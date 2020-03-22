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Sağlık Bakanı: Sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz
Sağlık Bakanlığından, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarına ilişkin açıklama: Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir
Sağlık Bakanı: Sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz
22 Mart 2020 15:48 - AA
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Sağlık Bakanlığı, son günlerde Bakan Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını, bu hesaplara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Koca'nın resmi sosyal medya hesapları paylaşıldı.

"Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunlar dışında açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesapları şunlar:

"Twitter: Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoca?s=09

Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca

Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/"

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi fahrettin koca sosyal medya hesaplari

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