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Sağlık Bakanı saldırı sonucu ölen doktor için taziye mesajı yayınladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi ettiği hastanın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sağlık Bakanı saldırı sonucu ölen doktor için taziye mesajı yayınladı
03 Ekim 2018 - AA
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Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün menfur bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman, tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

İstanbul Bahçelievler'de ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, çalıştığı özel bir hastanede tedavi ettiği hastasının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti.

Sağlık Bakanı Koca: 'Bakanlık olarak konunun etkin takipçisiyiz' 

 

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People
10
1) Elife (Sağlık)
03.10.2018 09:46:17
Evet taziye mesajları çok güzel olmuş, bu olayın takipçisiyiz de güzel bir mesaj... Bu olayı üstünkörü geçiştirmenin en iyi yolu...ya bu olaya sert, tepkisel yaklaşmamanın sebebi nedir..nedir bu suskunluk... Ne korkusu bu... Cinayeti işleyen kişi en ağır şekilde cezalandırılacaktır diyememenin sebebi nedir...sen bakanlık olarak sert ve yaptırıpsal uygulamalar veya mesajlar veremedikten sonra orda işin ne?? Bakan mış evet çok iyi bakıyor...
People
9
2) Nintendo (Gameboy)
03.10.2018 09:42:23
İcraat lazım icraat. Boş konusmakla bi yere varılmaz. Adam ölüyor adam diyoruz, siz laf ebeligi yapiyosunuz ,icraat tın .
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