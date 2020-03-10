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Sağlık Bakanı: Salgının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek, sadece tespit edilebilmiş değil!
"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."
Sağlık Bakanı: Salgının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek, sadece tespit edilebilmiş değil!
10 Mart 2020 -
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Sağlık bakanı Fahrettin Koca konuşuyor:

"Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez."

 "Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Avrupa’da virüs çok hızlı yayılıyor ve bizim de Türkiye olarak Avrupa ile ilişkilerimiz çok fazla

Salgının Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek, sadece tespit edilebilmiş değil.

Şu an koronavirüsle ilgili 2 bin 900 tetkik çalışıldı.

Karantina için şu an tüm iller dahil olmak üzere 101 hastane belirledik.

10 Mart itibariyle Pandemi Eylem Planı Kurulunu oluşturduk.

Vatandaşımız yurt dışına mümkün mertebe çıkmamalı

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus

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