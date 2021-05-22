Sağlık Bakanı: Salgının yıkıcı etkisi bu yaz sona erecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda nüfusun 3 katı aşı anlaşmasının olduğunu ve aşı sırası gelenlerin aşılanması halinde salgının bu yaz sonu etkisini kaybedeceğini blirtti.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin.

Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin.