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Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri üniversiteler hastanesi olacak
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında canlı yayın konuğu oldu. Şehir hastaneleri başta olmak üzere Türkiye'deki sağlık yatırımlarından, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınacak tedbirlere, sigara ile mücadeleye kadar birçok hususta önemli açıklamalar yapan Bakan Koca, şehir hastanelerinin, üniversiteler ile daha fazla işbirliği yapacağını duyurdu. Artık bir şehir hastanesi birçok üniversite ile işbirliğine gidebilecek.
Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri üniversiteler hastanesi olacak
25 Kasım 2018 -
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Hakan Çelik ile Hafta Sonu, gündemdeki tüm sağlık konularını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile konuştu İşte Bakan Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle: 

* (Sağlık sektörü çalışanları çalışma koşulları) Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu.Sağlık çalıaşanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık.

/Şiddet konusu da çok önemli bir madde.Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatisatiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla iligli bir düzenlemenin gerekliliğ gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

 

 

 

*Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olmadı gerektiği kaannatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzeltili olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir.

Şiddet uygulayan karakolda serbest bırakılamayacak

* Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevkedilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak.

* Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiğ kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz. 

* Devlet hastanelerinde 107 bin yatak vardı. Bunların sadece 7 bini nitelikliydi. Hastanelerimizin ömrü ortalama 48 yıldı. Yani depreme dayanıklılık açısından ve hizmet açısından yeterli değildi. Bizim göreve geldiğimiz dönemde bu süre 17 yıla indi. 2023 yılında hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 150 bin olması ve tamamının nitelikli olması hedeflendi. Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz. Bölgesinden en üst seviyede hizmet verilebilecek şekilde olmasını istiyoruz. 

 

Şehir hastaneleri üniversiteler hastanesi olacak

* Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak.

*Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine va Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum.

 * Şehir hastanelerinde arsaların firmalara ücretsiz verldiği iddiaları söz konusu değil. Yapılan sadece şu, üst kullanım hakkı 25 yıl için veriliyor. Mülkiyeti tamamen bizde. Süre sonunda bina ve içerisindekiler dahil herşeyiyle bize devredilecek.  Peki olan nedir? Görüntüleme ve labaratuar hizmetlerinde ilk yüzde 70'e  yüzde 40'a indirim alıyoruz. 

*Kadavradan oranımız düşükken canlıdan bağışta dünya ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Kadavra noktasında gelinen bir bilinçlendirme olmadığını görüyoruz. Bu konuda bir kampanya başlatarak, toplumsal bilinci oluşturmayı düşünüyoruz. Eylem planı şeklinde düşünüyoruz. 

*Sağlıkta tasarrufu düşünmek istemiyoruz. Biz ancak israfta tasarrufu yapabiliriz. Özellikle ameliyetların yapılıp yapılmadığı konusu gündem oluyor. Geçen yıl 13,5 milyon ameliyat yapıldı. 2018'de ise yüzde 11 artışla 14,7 milyon civarında gerçekleşmiş olacağını öngörüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş sağlık sigortası yok. Tüm vatandaşlarını doğduğundan itibaren kapsayan tek ülkeyiz.Buna rağmen salık harcamalarımız da OECD ortalamasının çok altında.

*Bir diğer önemli konuda ilaç konusu. Ruhsatı olan her ilaç sigorta kapsamında... Ruhsatlı ilaçların hepsini mutlak olarak ödüyoruz. Bir şekilde literatürde, ve hekimin uygun gördüğü ilacı dışarıdan temin ederek ödüyoruz.MR ve tomografi başına görüntü sayısı OECD ortalamanın üzerinde. Bununla ilgili bir e-Nabız sistemimiz var. Bundan böyle e-Nabız'da hangi ekime gittiğimi, hangi tetkikleri yaptığımıza online olarak oluşabilmek mümkün. 

* Türkiye'de tek tip sigara uygulaması devreye girecek. Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5'i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul'dan geçti yakında yasalaşacak.

* Biz ilaçta, ameliyat vb uygulamalar hiçbir sorun oluştumamak noktasında gayret içerisindeyiz. 44 bin adetten oluşan şehir hastanelerinin devreye girmesi dışında, 2023 yılına kadar olan süreçte sağlık yatırımlarını daha önce planladığı gibi devam ediyor olacak. Kamu özel işbirliği dışında 2023 yılına kadar ayrıca 14 bine yakın hastane inşaatımız tamamlanıyor olacak. Şehir hastaneleri 44 bine ilave olarak 14 bin yatak ilave gelecek. Bunlara paralel olarak. ilgili personel alımı devam ediyor olacak. 

* Sağlıkla ilgili kanun taslağı çok konuşuldu. Hiç konuşulmayan fakat bizim çok önemsediğimiz bir madde vardı. Kamu hastanelerinden 21 tanesi 21 üniversite ile birlikte kullanım protokolü var. İşbirliği ve birlikte kullanım şeklinde... Bunun dışında sağlık bilimleri üniversitemiz var. Bu üniversite ile 53 hastane birlikte hareket ediyor.

* Bundan sonraki süreçte, protkol imzaladığım üniversitelerimizin eğitimdeki katkısını da performansa bağlayan bir döneme geçiyoruz. En geç 3 ay içerisinde geçmek zorundayız. Genelde eğitim araştırma hastanelerinde, öğretim üyerlerine hasta baktırdığımız düşüncesi yaygın. Bundan sonra bu üniversitelerin öğretim personeli ile sözleşmeye bağlıyoruz.

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1) Muammer Canik (Emekli)
26.11.2018 10:50:58
Medi Magazinde daha öncede yazmış idim. Geçen dönem Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgit'in Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanının yanıtlaması için vermiş olduğu yazılı soru önergesine verilen yanıt'da, mevcut Sağlık Bakanlığı Hastanelerin de hizmet alımı kapsamında yürütülen ve miktara bağlı 7 kalem hizmet (yemek,çamaşır,GÖRÜNTÜLEME,LABORATUVAR,REHABİLİTASYON,
sterilizasyon, ve tıbbi atık) bu hizmetlerde %70 doluluk garantisi verilmektedir.Toplam şirketin yapacağı hizmet 19 kalemdir.Yukarıda büyük harflerle yazılan hizmetler hasta garantisi değilse Sayın Bakan bu hizmetleri tanımlar mı? yine Sayın Bakan, Buradan çok net ifade ediyorum.Şehir Hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı hiç bir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır diye çok net açıklama yapmıştır.
T.C Sayıştay Başkanlığı TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2017 YILI DENETİM RAPORU,sayfa 39: BULGU 12:İDARECE YETKİSİZ BORÇ ÜSTLENİMİ TAAHHÜDÜNDE BULUNULMASI,
Şehir Hastaneleri sözleşmelerinin eklerinde yer alan hükümlerden,bu hastaneleri işleten şirketlerin,yine bu projeler nedeniyle finansman sağlayıcılarına ödemekle yükümlü oldukları anapara,faiz ve benzeri giderlerin, idare tarafından, (Sağlık Bakanlığı- bana ait) yetkisi olmadığı halde,üstlenim taahhüdünde bulunduğu ve bu işlemin mali tablolara yansıtmadığı görülmüştür. Açıklaması çok geniş olduğu için buraya yazmak çok yer alır. Yukarıdaki açıklamalar RESMİ BELGELER'DEN alınmıştır. Sayın Bakan unutmayınız.GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMA GİBİ KÖTÜ BİR HUYU VARDIR. İyi Yayınlar diliyorum.
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