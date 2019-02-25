Sağlık Bakanı: Şehir hastanelerini, bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz

Bakan Koca, Konya’nın Kulu ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkede son 50 yılda ilk kez seçimsiz bir 4 buçuk yıllık sürece girildiğini söyledi.

Yeni dönemin eskiden daha iyi olacağını, vatandaşın hizmete daha kolay erişebileceğini belirten Koca, "50 yıldır olmayan seçimsiz 4 buçuk yıla yakın zaman dilimine, yeni hükümet sisteminin icraatlarıyla eski sistemin yanlışlarını öteleyen, yeni dönemde hızlı karar veren, ‘Bugün git, yarın gel’ bürokratik anlayışını öteleyen bir anlayışla icraat yapma dönemine giriyoruz. 31 Mart bu anlamda son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Koca, yeni dönemde hem ülke genelinde hem de Kulu'da hizmete hız kesmeden devam edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli olan bu dönemde milletimizin gönlüne girebilmek olmalı. Yani sizlerin gönüllerinde yer edinebilmek olmalı. Milletin teveccühüne mazhar olabilmek önemli. Halka ve Hakk’a karşı mahcup olmamak önemli. Emanetinize sahip çıkmak önemli. Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti verme gayretindeyiz. Yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmayı kendimize hedef koyduk. Özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini, bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz."

Konya Şehir Hastanesi

Konya’da yapımı devam eden bin 250 yataklı şehir hastanesine ilişkin bilgi veren Koca, hastanenin en geç gelecek yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Kulu’da doğalgaz kullanımın yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğüne değinen Koca, ilçede yapımı süren ve yapılması planlanan projeleri anlattı.