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Sağlık Bakanı: Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile hasta sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı: Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı yapıda konumlandırıyoruz
12 Temmuz 2019 - AA
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Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin lokasyonu, doğal kaynakları ve rehabilitasyon imkanlarıyla bundan sonraki süreçte sağlık turizminden daha ciddi bir pay alacağına inandığını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Bursa'ya yapılan 45 milyar liralık yatırımın 2 milyar liraya yakınının sağlık alanında olduğunu belirten Koca, "Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2,3 milyar lira gibi değere ulaştı. Şehir hastanemizin bundan sonraki süreçte Bursa'da sağlığın üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hem branş çeşitliliğiyle hem teknolojik yapısıyla özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın-doğum çocuk, psikiyatri, fizik tedavi gibi branş hastaneleriyle bölgenin sağlık üssü olabilecek bir hastanemiz." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet verecek"

Koca, 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak Bursa Şehir Hastanesinin, Güney Marmara'da yaklaşık 5 milyonluk nüfusa hizmet vereceğini aktardı.

Şehir hastanelerini sağlığın geldiği en üst noktada konumlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık şehir hastanesinden başka bir hastaneye veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa'daki şehir hastanesi bin 355 yataklı, 475 bin metrekare kapalı alanlı, 49 ameliyathanesi olan son derece bütün disiplinleriyle yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemiz. Bu arada, taşınmasını düşündüğümüz diğer hastanelerimizle ilgili de altını özellikle çizerek söylemek istiyorum; biz o yerleri de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağız."

Koca, Bursa Şehir Hastanesinin, Türkiye Genom ve Türkiye Kansergen projeleriyle ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir sağlık kuruluşu olarak da konumlandırıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bursa'nın doğal kaynaklarının zengin olduğu bu ortamda bu anlamda sağlık turizminde daha öncelikli bir yaklaşım içinde olacağımızı, şehir hastanesinin de bunu bir şekilde tamamlayan bir unsur olarak her geçen gün Bursa'nın sağlıkta öncü olan bir sağlık kenti algısını vermekten yanayız." dedi.

Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüşen Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Erkek Lisesinde okuduğunu, karakterinin oluşmasında bu şehrin önemli bir etkisi olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Hayalim" diye nitelendirildiğini hatırlatan Koca, bu sağlık kuruluşlarının üniversitelerle iş birliği içinde olacağını dile getirdi.

Bakan Koca, şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Var olan eski yerler de sağlık amaçlı kullanılacak. Bursa Şehir Hastanesine ulaşım konusu önemli. Bu konuda oldukça gayretli çalışmalar yaptıklarını, çözüm geliştirme noktasında çalışma içinde olduklarını çok rahat söyleyebilirim. Kamulaştırmayla ilgili bir bölgenin devam eden bir süreci var. O kamulaştırma bölgesini de hızlı kamulaştırma sürecini devreye sokarak, Cumhurbaşkanımızla da bu meseleyi görüşüp hızla bir kararnameyle bu süreci tamamlamak istiyoruz. Bunun dışında özellikle şehir hastanesiyle Bursa'nın lokasyonunu, doğal kaynaklarını da biliyoruz. Bu çerçevede termal turizm için yaşlı bakım benzeri sağlık turizmi anlamında ciddi bir potansiyel taşıdığını, Bursa'nın sağlık turizminde olması gereken payı almadığını ama çok güçlü bir yapısının olduğunu, özellikle termal ve rehabilitasyon amaçlı Bursa'nın doğal kaynaklarının zengin olduğu bu ortamda bu anlamda sağlık turizminde daha öncelikli bir yaklaşım içinde olacağımızı, şehir hastanesinin de bunu bir şekilde tamamlayan bir unsur olarak her geçen gün Bursa'nın sağlıkta öncü olan bir sağlık kenti algısını vermekten yanayız."

Belediye Başkanı Aktaş ise 16 Temmuz'da hasta kabulüne başlanacak merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisindeki Bursa Şehir Hastanesine ulaşım için seferlere başlandığını, raylı sistem için de hazırlık yapacaklarını aktardı.

 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca sehir hastanesi

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