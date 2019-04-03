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Sağlık Bakanı: Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
İzmir’de şiddet uğrayan aile hekiminin yaşadığı olayı Sağlık Bakanı ele aldı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “hazırladığımız “Şiddet Eylem Planı”nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız” dedi
Sağlık Bakanı: Şiddet Eylem Planı'nı son aşamasına getirdik
03 Nisan 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir’de şiddete uğrayan Salnur, Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde geçen cuma günü hasta yakını 4 kişinin saldırısına uğrayan doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’nun faillerinin tutuklandığı belirterek “Amacı insanlığa hizmet olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği ve sonuna kadar mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Son olarak İzmir’de bir aile hekimimize yönelik vaka dahil olmak üzere, tüm şiddet olaylarını lanetliyor ve her türlü şiddet failinin en ağır şekilde cezalandırılmasını temin için yasalar çerçevesinde her adımı atıyoruz” dedi.

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Şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan savcılığa sevk edilmesi 

Bakanlık olarak şiddet olaylarının son bulması için hastanın güvenle hizmet alabileceği, hekimin de güvenle hizmet vereceği ortamı oluşturmak en öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Koca “Aralık ayında yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirdik ve bunun sonucunda sağlık personeline şiddet uygulayanların şikayete gerek kalmaksızın doğrudan kolluk kuvvetlerince yakalanarak karakolda serbest bırakılmaksızın adli işlemlerin tekemmülü için behemahal Cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi, Cumhuriyet Basşsavcılığınca dosyanın ikmal edilmesi, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadesinin yerinde alınması yasal zorunluluk haline geldi.” dedi.

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"Şiddet Eylem Planı”nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız"

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında sağlıkta şiddeti önlemek için çözüm süreçlerini şu sözlerle aktardı:

“Takdir edilecektir ki bütün bu olumlu girişimlerimize rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tek başına asayiş tedbirleriyle çözülebilecek bir sorun değildir. Bu çerçevede Bakanlık olarak çalışmalarımızı çok yönlü şekilde sürdürmekteyiz. Hekimlerimizin çalışma şartlarından hastanelerimizdeki fiziki düzenlemelere kadar birçok başlık altında bu sorunun çözümü için çalışmaktayız. Son olarak tüm hastanelerimizde “Hasta Hakları Birimleri”ni aktif hale getirdik ve “Çalışan Güvenliği Rehberi”mizi yayımladık. Bunlarla da yetinmeyip sorunla topyekûn mücadele için hazırladığımız “Şiddet Eylem Planı”nı son aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bunu kısa bir süre sonra kamuoyu ile de paylaşacağız.

Sağlık hizmeti verme ve hizmet alma kültürünün toplumsal barış anlayışıyla geliştirilmesi en önemli önceliğimizdir. Bu anlayışın tüm sağlık çalışanlarımız ve hastalarımız tarafından da tüm boyutlarıyla paylaşılmasını arzu ediyoruz. Hiç kuşku duyulmamalıdır ki her bir şiddet vakası Bakanlığımız tarafından hem adli hem de insani boyutlarıyla hassasiyetle takip edilmektedir.”

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet saglik bakani fahrettin koca

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17
1) m. murat (dr)
03.04.2019 13:54:08
Önce hukuk sisteminizdeki layt cezaları bir gözden geçirin ve tabii yargıçların keyfi ve affedici tutumlarını
People
9
2) misafir (dr)
03.04.2019 13:01:00
milletin hastası uygulanan politikalarla devletin hastası olmuş yine milletin doktoru uygulanan politikalarla devletin doktoru yapılmış. miiletin doktoruna milletin hastasına dönülmediği sürece bu şiddet nasıl biter. malum politikacılarımızın doktorlar aleyhine sağlık çalışanları aleyhine yıllardır verdiği beyanatlar devam ederken ciddi sayılabilecek bir tedbir alınmazken bu şiddet kendi kendine nasıl bitecek. devletin doktorla hasta arasından çıkması lazım.hasta ile doktor arasındaki performans gibi malpraktis gibi diğer meslek dallarında mevcut olmayan sağlığa özel icatlardan vazgeçip yine devletin neredeyse hastayı birer sayı değeri olarak algılamaktan vaz geçmesi lazım. 'yoksa beş yıldızlı otel konforundaki hastanelerde verdiğin hizmet şiddeti neden azaltmıyor düşünmek lazım 'benim hastam ve benim doktorum' lu günlere en yakın zamanda dönebilmek ümidiyle.
People
14
3) Ali Rıza Aktaş (Uzm.Dr.)
03.04.2019 12:27:25
Sevgili Meslektaşlarım,
20 yıllık bir hekim olarak ve Sağlık bakanlığının Sağlık ocağında, Devlet hastanesi acilinde, 112 de 3 ayrı üniversitedeki ayrı disiplinlerde eğitim aşamamda ve bu konuuda Ankara Üniversitesi DTC fakültesindeki Sosyoloji ABD doktora düzeyindeki bir çalışmaya misafir öğrenci olarak iştirak edip anlamaya çalıştım 7. ulusal Sosyoloji konusunda bu konuda bir sunuma da katkım oldu.
Çatışma sosyoloji bilim dalında gelişen değişen bir durum karşısında yeni bir dengeye ulaşmak için olumlu kabul edilebiliyor.
Hekimler uzu nsüredir toplumda sosyal statü, ekonomik gelir ve entellektüel pozisyon kaybetmektedir.
Bu dünyaya paralel olmakla birlikte lokalde sağlık hizmetlerinden devşirilecek siyasi kazanç sebebi ilede indüklenmiştir. Sağlık sektöründeki giderleri azaltmanın en iyi yolu Hekimlere baskı yaparak döner sermaye gibi havuç göstererek ikna edmek idi ve öyle oldu kademe kadame uygulundı şimdi hocalarımızın sesi çıkmaya başladı. Hekimler genelde yarışa hazırdır hırslıdır başarılı öğrencilerdir. Ekonomik ve entellektüel olarak geldiği aileler genelde orta ve ortanın altıdır. Sınıf atlamanın bir yolu olarak görülür. İdealist olanlar vardır ama çok kısa sürede çalışma eğitim sistemi adaletsizlik ile ideal düşünceleri bertaraf edilir. Kollektif hareket edilmesine izin verilmez kendiside kollektif mücadeleyi yapamaz, çalışma şartları nedeni ile kendi gerçek entellektüel gelişimine de genel de ve son zamanlarda çok katkıda bulunmaz. Bir araya çok gelemezler geldiklerindede en önemli konuşma konusu döner sermaye amaliyathane paylaşımı ve nöbetlerdir. Devamlı baskı altında dır hem mesleğin doğası gereği, hem de maliyeti düşürüp siyasi kazanç sağlamak için. Çoğu tükenmişlik sendromunu sonuna kadar yaşıyordur. Sonuna kadar kullanılmışlardır. Halk da Hekim camiasını bu pozisyona razı etmek için kullanılan enstrümanlardan biridir. Hekim hataları, bununun için bir araçtır medya da yayınlanarak baskı ile hekimler duruma razı edilir. Bu birinci çatıştırma alanıdır. Hekimleri aldığı eğitim küçümsenerek değersizleştirilir. Kimseyi hakir görmüyoruz ama yardımcı sınıflarla çatıştırılır. , alandır. Kendi meslektaşları arasında branşlarda döner sermaye uygulamaları tartıştırılır.3, alandır. Hocalara verilen pozisyonlar ile tartıştırılır. Siyasi olarak genelin kabül görmediği siyasi kitleye meslek odaları verilerek tartıştırılır çatışma ortamı sağlanır.4. çatışma alanı
Bu şekilde çözülmeye çalışılan hekimlerdeki belirli pozisyonlarda tutma çabası ile bir sonuç olacağını düşünmüyorum.
Bu arada her şeyi başka unsurlara havale etmekte doğru değil. Her hekim birazcık prikiyatristir. Hastaya yaklaşımlarımız da da sorunlar çok fazla, hasta psikolojisini dikkate almak ta lazım. Doktor köle değildir. bizim de özlük haklarımız olmalı bunları ifade edecek sağlık sorunlarında efektif çözüm üretecek platformlarımız olmalı ve etkili olmalı. Türkiye de yinede en zor ve en kaliteli eğitimi alıyoruz. Hekim tedariği için biz ABD ve ya İngiltere değiliz. Dışardan doktor ithal etmek kolay değil. Denendi ve görüldü. Bir çok hekim yurt dışına gitmeyi orada yaşamayı düşünüyor.
Biraz nefes almamıza artık izin verilmeli
Bütün meslektaşalrıma saygı ve sevgilerimle
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