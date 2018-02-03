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Sağlık Bakanı şiddete uğrayan hekimi aradı: Konunun takipçisi olacağız
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, "Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir" dedi.
Sağlık Bakanı şiddete uğrayan hekimi aradı: Konunun takipçisi olacağız
03 Şubat 2018 -
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın Edirne'de saldırıya uğrayan doktor Tuba Çıkmaz'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve konunun takipçisi olacaklarını belirttiği bildirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'nde dün göğüs hastalıkları uzmanı doktorun nöbeti esnasında yoğun bakım ünitesinin dışında, kapının önünde hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğramasının derin üzüntüye neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Edirne Sağlık Müdürlüğü avukatının olay yerine gelerek gerekli incelemeleri, görüşmeleri yaptığı ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra yasal süreci başlattığı ifade edildi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticilerinin olayı öğrendikleri andan itibaren gerek hekime destek olmak, gerekse hukuki sürecin takibi açısından Çıkmaz'ın yanında hastanede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir. Sayın Valimiz Günay Özdemir doktorumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını bildirmiştir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz olayın başından itibaren anlık olarak süreçleri koordine etmişlerdir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bizzat hastamızı ziyaret etmiş ve olay yerine bizzat nezaret etmiştir."

"Bu durum hepimizi derinden yaralamıştır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalkan, "İnsanın acısını dindirmek için deyim yerindeyse hayatını mesleğine adamış olan hekimlerin sanatını icra ederken, sınır başlarında vatan savunması için nöbet tutmak ne ise hastalarının sağlığını, huzurunu temin için kutsal nöbetini tuttuğu esnada, çok değerli Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Doktor Tuba Çıkmaz haince ve alçakça saldırıya maruz kalmış ve bu durum hepimizi derinden yaralamıştır." ifadelerini kulandı.

Sağlık personeline yönelik artarak devam eden sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarına karşı Sağlık Bakanlığı tarafından önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirlerin hayata geçirildiğini belirten Kalkan, İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddete uğrayan personelin yanında ve sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

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edirne saglik bakani ahmet demircan tuba cikmaz

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