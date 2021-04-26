Sağlık Bakanı: Sinovac sözünde durmadı, amacımız Haziran sonuna 40 yaş üstü herkesi aşılamak!

Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır bugünkü köşe yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arasında geçen görüşmeyi kaleme aldı. Gürkan Hacır'ın aktardığına göre Bakan Koca, Türkiye'nin aşılama planıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Şu ana kadar elimizde 28 milyon doza yakın bir aşı var. Bunun 20 milyonu vatandaşlarımıza yapıldı. Elimizde 8 milyon doz aşı kaldı. Bu sebeple aşılanma yaşını 55’e indirdik.

Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Nisan ayı içerisinde 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu, yollayamadılar. Bu firmanın üretim eksikliğinden değil Çin hükümetinin üretilen aşıları kendi ülkesi için kullanmasından kaynaklanıyor.

Biontech de ise biliyorsunuz 4.5 milyon doz almıştık. 30 milyona tamamlayacağız. Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz gelmiş olacak. Bu sayıyı 60 milyona revize etmeye çalışıyoruz. Uğur Şahin hoca ile sürekli temas halindeyim.

RUS AŞISI NE DURUMDA?

Sputnik V aşısı ile ilgili testler olumlu sonuçlandı. Ön anlaşma aşamasındayız. Bu hafta açıklama yapacağız. Önemli miktarda bir bağlantı yaptık. Kaç doz olduğunu hafta içi açıklayacağım.

Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedefliyoruz. Ağustos Eylül Ekim ayında aşılama da sorun kalacağını düşünmüyorum. Çünkü hem üretim kapasitesi giderek artıyor hem de yeni aşılar devreye giriyor. 40 yaş üstü nüfus 35 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu hastalığı atlattı iyileşti. Kalan 32 milyon vatandaşımızın da gene yaklaşık 12 milyonu aşılandı. 20 milyon kişiyi de Haziran sonuna kadar aşılarsak 40 yaş üstü herkes aşılanmış olacak.

Anlaşmalar bazında bakacak olursak Çin, Rus ve Alman aşılarından toplam 210 milyonluk bir anlaşmayı Haziran sonuna kadar sağlamış durumdayız. Ama tedarik durumu önemli. Biz gene de aksamaları da dikkate alarak Haziran sonunda 40 yaş üstü aşılanmamış kimse kalmamasına çalışıyoruz. ABD’de aşılama 18 yaşa indi. Biz de Ağustos ayında bu seviyeye gelmeye çalışacağız.