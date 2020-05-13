Sağlık Bakanı: Şu an için R0 değeri 1.56 oldu

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Kovid-19 salgınına karşı mücadelemizi yurt çapında veren hekimlerimiz, hemşirelerimiz... Mücadelemize katkı veren aydınlarımız.. Salgının yarınlarını tehdit ettiği toplumların gözü Türkiye'de... Bu başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz ölçülerde sizlersiniz. Bazı kısıtlamalar hayat korudu.

10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Bu salgının 21. yüzyılın tarihine geçecek büyük bir olay olduğundan artık çok eminiz. 8 haftalık mücadele uzun ve yorucu değildir. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Karıştığımız kalabalıktan, girdiğiniz kuyruktan salgın yeniden uç verebilir.

Koronavirüs salgını 2. Dünya savaşından sonra tüm dünyanın konusu olan ilk olaydır. Koronavirüs salgını bugüne kadar aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. İnsanlık daha önce böylesiyle karşılaşmamıştı. Salgın bizi izole olmaya, kontrollü yaşamaya zorluyor.

Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Bugün sayıları 6239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz riskli 722 bin kişiye ulaştılar. Virüs kapması muhtemel kişiler izole edildiler. Eğer bunu yapmamış olsaydık hastalık yayılırdı.

10 Mart'tan itibaren uygulanan filyasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. İlk 4 hafta olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik. 29 Nisan'da günlük test sayısı 43 bin 498'e çıktı. Yeni hasta sayısı azaldı.

ŞU ANDA SALGIN KONTROL ALTINDA

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında... Türkiye koronavirüsle mücadelesinde birinci dönemini tamamlamıştır dedim geçen hafta.

Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanede ya da evde izolasyon altında olduğunu düşünmek tehlikelidir. Virüs dünyada hareket halinde olacaktır. Şu anda bir hafta öncekinden daha iyi durumdayız. salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönmek ihtimal dahilindedir.

Bir pandemi sürecindeyiz. Alışveriş kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına tedbirsiz karışmak risktir. Çok sağlıklı, belirti göstermeyen biri size hastalık bulaştırabilir.

Mücadelemizin ikinci dönemindeyiz geldiğimiz nokta o kadar umut verici ki sanayi bölgelerinde test laboratuvarları açıyoruz. Eski günler tam olarak geri dönmüyor. Salgın bir hayat biçimi getirdi. Bugün müzik grupları konserleri internetten veriyor. Büyük kurumların toplantıları video konferansla yapılıyor. Bu dünya Vuhan öncesi dünya değil. Yeni normaller keşfediyoruz. Salgını yeneceğiz ama virüsle savaşırken ondan yeni şeyler öğreniyoruz.

Kalabalık kuyruklar, AVM kuyrukları, 3 kişinin yan yana oturduğu koltuklar olmamalıdır. Bu mücadelenin profesyonelleri kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz. Maske ve sosyal mesafe kurallarına bugüne kadar olduğundan çok daha sıkı uymanızdır.

Virüsün bulaşma kabiliyeti yüksektir. Kontrollü sosyal hayat riskli ortamlardan uzak durmak, günlük hayatımızı da riski minimalize edecek şekilde düzenlemektir.

Ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Virüsün yayılmasına elverişli her ortamın düzenlemesi kontrollü sosyal hayatın kapsamındadır.

Hayat Eve Sığar uygulaması sizi olası riskler konusunda bilgilendiriyor. Gitmek istediğiniz yerde son 3 gün içinde tanı konmuş hasta varsa uygulama sizi uyarıyor. Bugün kullanıcısı sayısı 10 milyonu bulmuştur.

Eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak bu 8 haftanın pandemi mücadelesinde kısa bir zaman olduğunu hatırlatmalıyım. Zorunlu değilse dışarı çıkmayalım. Çıkmışsak yoğunluğu az yerleri tercih edelim. Risk yokmuş gibi davrananları uyaralım.

Salgını kontrol altına aldık. Sosyal hayatımızı kontrol altına alırsak güzel günler, güneşli günler göreceğiz.

SORULAR:

Yabancı turistlere yönelik bir tarama olacak mı?

Nasıl bir özellikle sezonun açılmasıyla tedbirlerin devam edebileceği ile ilgili plan yapıldı. Turizm Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz yaklaşımlar oldu. bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurtdışından gelişleri test yaparak götürme eğilimindeyiz. PCR testi ile bunları yapmak istiyoruz.

AVM'lerde dikkat çekici kalabalıklar, trafik yoğunluğu arttı. İkinci dalgayı tetikler mi? Vuhan'da da yeni vakalar olduğu iddiası var?

Maskenin ve 1.5 metre mesafenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdim konuşmamda. Yer yer bu kurallara uyulmadığını görüyoruz. Bunların asla olmaması gerekiyor. Uymayanları uyarabiliriz. Bu toplumun genelini ilgilendiren bir salgın. Bu tedbirlere uyma konusunda gayret içinde olursak ikinci dalgayı önlemiş oluruz. Yoksa kaçınılmaz son öyle olur. Bu dönemin kontrollü bir sosyal hayat dönemi olduğunu, maske ve mesafe kuralını hepimiz bilmeli.

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bağışıklık haritası...

Bağışıklık haritası için 150 bin kişinin kimler olduğu tespit edildi. PCR testini yapmak istiyoruz. PCR'a ilave antikor testini yapmak istiyoruz. Kişiler tespit edildi. Dünyaya örnek olacak bir çalışma olacak.

Aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar için ek ödeme yapılacak mı?

Bununla ilgili ben özellikle Mart - Nisan - Mayıs aylarında ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini söylemiştim. Yapılma noktasında bir çalışma içindeyiz.

15 Haziran'da üniversiteler açılacak.

Haziran'da hem LGS, YKS'nin yapılıyor olması bir hareketliliğe sebep olacağını düşünüyoruz. Yüz yüze finallerin yapılacak olmasının kaygı yaratacağı izlenimi oluştu. Yüz yüze yapılmadan, olabildiğince online sınavların yapılması yaklaşımına YÖK de aynı günde karar vererek yüz yüze yapılmaması kararı alındı. 2019-20 için yüz yüze sınavlar olmayacak.

Ramazan Bayramı'nda yasak olacak mı?

Bu bir hükümet kararı. Salgının seyri bunda etkili olacak. Şu anda Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Şu anda net bir durum yok.

Camiler ne zaman ibadete açılacak? Muhalefetten pandemi hastanelerine eleştiri geldi?

Pandemi hastanelerinden bahsedeyim. Bu hastaneleri çok amaçlı ve kalıcı hastaneler olarak düşünüyoruz demiştim. Biz özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pisti ile deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Bunu sadece pandemi dönemi hastanesi olarak düşünmedik. Sağlık turizmi içinde kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz.

Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur.

HAREKETLİLİĞE GÖRE TAHMİN EDEBİLİYORUZ

Öngörülebilir derken bizim öngördüğümüz... Toplumdaki hareketliliğe göre bu salgının önümüzdeki dönemde nasıl seyredebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bugünlerde bu değişimin olabileceği beklentisindeydik.

RO ORANI: 1.56

Koca, Türkiye'deki ortalama R0 oranının (virüs bulaştırma) 1,56 olduğunu söyledi.

''R0 değerinin İstanbul'da bir bölgede 16ya kadar çıktığını biliyoruz ama il bazında baktığımızda 4,5 ila 5'i gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye genelinde 1, 56 olduğunu söyleyebilirim.

R0 değerinin İstanbul'da bir bölgede 16ya kadar çıktığını biliyoruz ama il bazında baktığımızda 4,5 ila 5'i gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye genelinde 1, 56 olduğunu söyleyebilirim.''