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Sağlık Bakanı: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hastamız yok
Sağlık Bakanı: 88 kişiden şüpheli vakadan numuneler alındı, şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.
Sağlık Bakanı: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hastamız yok
01 Şubat 2020 -
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Sağlık Bakanı: 88 kişiden şüpheli vakadan numuneler alındı, şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.

 SağlıkBakanı Koca: "Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı."

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını bildirdi.

 Kapat

Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil. Wuhan'dan gelen uçak, saat 20:00 de Ankara Etimesgut havaalanına inecek, ve hastalar Zekai Tahir Hastanesinde 14 gün tek kişilik odalarda kalacaklar.

Ayrıntılar geliyor..

Anahtar Kelimeler:

coronavirus

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