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Sağlık Bakanı tarafından Covid-19’a karşı önerilen bitkiden 2 kişi zehirlendi!
Kırgızistan’da Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev tarafından Covid-19’a karşı önerilen zehirli kurtboğan bitkisinden yapılan ilacı içen 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Bakanı tarafından Covid-19’a karşı önerilen bitkiden 2 kişi zehirlendi!

KIRGIZİSTAN’DA SAĞLIK VE SOSYAL KALKINMA BAKANI ALIMKADIR BEYŞENALİYEV TARAFINDAN COVİD-19’A KARŞI ÖNERİLEN ZEHİRLİ KURTBOĞAN BİTKİSİNDEN YAPILAN İLACI İÇEN 2 KİŞİ ZEHİRLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI.

21 Nisan 2021 13:54 -
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Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, zehirli kurtboğan bitkisinin yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanıldığını ve etkili olduğunu öne sürmüştü.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtboğan bitkisinden yapılan ilacı içen evli çiftin zehirlendiği ve Bişkek Bilimsel Araştırma Merkezi Toksikoloji bölümüne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hastaların tedavi amaçlı uzun zamandır kurtboğan bitkisini kullandıkları ve 2 gün önce dozun arttırılması sonucu durumlarının kötüleştiği aktarıldı.

Zehirlenen çiftin durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, “Hastaların durumu stabil. Yoğun tedavi devam ediyor” denildi.

Açıklamada, dün bilinmeyen bir maddeyle zehirlenerek durumu ağırlaşan bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı, tedavi sonucu durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin sürdürdüğü kaydedildi.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, bitkinin ev koşullarında içilmemesi ancak sağlık çalışanlarının gözetimi altında kullanılması gerektiğini açıkladı.

Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında doktorken kurtboğan bitkisini Covid-19 hastalarının tedavisinde kullandığını ve etkili olduğunu söylemişti. Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek sağlığa zararsız olduğunu öne sürmüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kırgız doktorların Covid-19'a karşı ilaç bulduklarını ifade ederek, ilaçların görüntüsünü paylaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kurtbogan bitkisi covid-19 kirgizistan

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