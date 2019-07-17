SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı TBMM'de: 'Sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık hizmetleri konusundaki beklenti, sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim." dedi.
Sağlık Bakanı TBMM'de: 'Sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim'

ARŞİV

17 Temmuz 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Koca, TBMM'de milletvekilleri ile görüştü.

Daha önce illerinde sağlık sorunu bulunan milletvekillerinin bazı taleplerinin bulunduğuna dikkati çeken Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık sorunlarını dinlemek için Meclis'e geldim. Şimdi kendileriyle görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Nöbetçi bakan uygulaması talepleri vardı. Bu kapsamda mı burada bulunuyorsunuz?" sorusuna  Koca, "Hayır, bir plan dahilinde yapılan bir ziyaret değil. Bütün milletvekilleri buradayken sorunları yerinde dinlemek için geldim." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca tbmm

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü TBMMi Alzheimer Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Ankara Eczacı Odası Türk Böbrek Vakfı Timur Erk okul gıdası Laboratuvar Hacettepe Üniversitesi Zeliha Günnur Dikmen şehir hastanesi Mehmet Bekaroğlu AIDS Tüm Eczacı İşverenler Sendikası
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.