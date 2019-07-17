Sağlık Bakanı TBMM'de: 'Sorun ve isteklerini dinlemek için Meclis'e geldim'

ARŞİV
Koca, TBMM'de milletvekilleri ile görüştü.
Daha önce illerinde sağlık sorunu bulunan milletvekillerinin bazı taleplerinin bulunduğuna dikkati çeken Koca, "Milletvekillerinin illerindeki sağlık sorunlarını dinlemek için Meclis'e geldim. Şimdi kendileriyle görüşeceğim." ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, "Nöbetçi bakan uygulaması talepleri vardı. Bu kapsamda mı burada bulunuyorsunuz?" sorusuna Koca, "Hayır, bir plan dahilinde yapılan bir ziyaret değil. Bütün milletvekilleri buradayken sorunları yerinde dinlemek için geldim." yanıtını verdi.
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