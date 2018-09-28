Sağlık Bakanı: 'Tedbirler alıyoruz! Yapısal reformlar masaya yatırılacak'

MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanı Filiz Besim Kuzey Kıbrıs’ta doktorların tam gün yasası kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek; “ Bizde tam gün yasası ile beklenen hastanede çalışan hekimlerin, özelde ve başka bir hastanede çalışmamalarıdır. Bir yıl önce yapılan bir tüzükle hekimlere Sağlık Bakanlığının vereceği tüzükler doğrultusunda ihtiyaç duyulan özel hastanelerde çalışma izni Sağlık Bakanlığı tarafından bir protokol çerçevesinde veriliyor. Kamu sağlık çalışanları yasamızda hekimlerin mesai saatinden sonra hasta bakma hakkı vardır. Hastane alt yapılarının çok yeterli olmamasından, personel eksikliklerinden kaynaklanan nedenlerle yasada ola bu hakkı hekimlere tam anlamıyla veremiyoruz. Bu yasaya atfen yapılan bir tüzükle Sağlık Bakanlığının yaptığı protokolle özel hastanelerde ihtiyaç duyulan branşlardaki hekimlere mesai saatlerinden sonra çalışma izni verilebiliyor. “ dedi.

"Hekimler siyasi popülizm için kullanıldı"

Ada ülkesi olduğu için Kuzey Kıbrıs insan kaynaklarının sınırlı olduğunu ifade eden Bakan Besim, özel hastanelerde bazı branşlarda hekim ihtiyacı olduğu zaman Kıbrıs Türk Tabirleri Birliği’ne başvurarak anlaşmalı hocaların gelişi sağlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisinde geçtiğimiz dönem doktorların sayıca fazla yer aldığını ancak şu an da 4 hekimin milletvekili olarak görev yaptığını belirten Bakan, “ hekimlerin politikaya olan ilgisinin azalması ile hekimler politikaya rağbet etmedi. Geçtiğimiz dönemde ‘mecliste bu kadar hekim varken neden sağlık alanında yoluna girmeyen şeyler var ülkede’ söylemleri ile eleştirildi. Siyasi partilerin hekimleri popülizm aracı olarak kullanması da meclisteki hekim sayısının azalmasında etkendir. Siyasi etik açısından ben de bu tavrı doğru bulmuyorum.” açıklamasında bulundu.

"Hep beraber kötü günleri atlatacağız"



Yaşanan ekonomik sorunlara da değinen Bakan Filiz Besim, Kuzey Kıbrıs’ın süreçten kötü etkilendiğini belirterek şunları kaydediyor:

“ Krizden çok etkilendik. Biz hep söyleriz Türkiye grip olduğunda biz ağır nezle geçiyoruz. Ekonomik sorunların sağlık alanında etkileri görüldü. İlaç, tıbbi malzeme anlamında kötü etkileri yaşamaya devam ediyoruz. Birçok firma Sağlık Bakanlığının ihalelerine katılamadı. Dövizde yüksek artışlar oldu. Bu da alım gücünü düşürerek insanları depresyona sevk etti. Türkiye halkları da Kıbrıslı Türkler de çok daha kötü günler gördü ve bunu da atlatacağız. Asla umutsuz değiliz. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz. Bu krizi artıya çevirip yapısal reformları masaya yatıracağız. Sağlıkta kayıt sistemi ile harcanan ilacı tıbbi malzemeyi ve diğer sarf malzemelerini kontrol altına almak zorundayız. Ek mesaileri kontrol altına almak zorundayız.”



Kıbrıs’ta gerçekleştirilen kongreler ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Sağlık Bakanı Filiz Besim “ Kongrelerde bu süreçten muhakkak etkilenecektir. Çünkü yüksek maliyetli işler. Ama bu süreci de aşacağımıza inanıyorum. Kıbrıs kongre yapmak için ideal bir yer. Tarihi, denizi, havası Kıbrıs kongrelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir.

