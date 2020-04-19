Sağlık Bakanı: Toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2017 oldu

Sağlık Bakanı:
"Son 24 saatte 3977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 86 bin 306, can kaybı 2017 oldu."
"Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 1523 kişiyle birlikte toplam iyileşen kişi sayısı 11 bin 976 oldu."
"Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın."
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