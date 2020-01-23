Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı 'trans yağlar yasaklanacak' demişti, uzmanlardan destek geldi
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tekin: Birçok ülkede trans yağsız üretimle ilgili programlar başlatılmış durumda. Trans yağla ilgili yasaklama ülkemiz için son derece faydalı
Sağlık Bakanı 'trans yağlar yasaklanacak' demişti, uzmanlardan destek geldi
23 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla gündeme gelen trans yağların yasaklanması hazırlığına uzmanlardan destek geldi. 

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, trans yağların doğada bulunan bir yağ türü olmadığını söyledi. Gıda etiketlerinde "Trans yağ içermez" ibaresi kullanılabilmesi için üründe söz konusu yağın yüzde 1'in altında olması gerektiğini belirten Boyu, tüketicilerin ürünlerin etiketlerindeki bilgilerde "trans" ifadesine dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. 

Boyu, "Trans yağlar, bitkisel sıvı yağların hidrojenize adlı bir işlemden geçirilmesiyle elde edilir. Yani sıvı yağlar, içlerine hidrojen karıştırılarak çok yüksek sıcaklıkta ısıtılır ve katı hale getirilir. Böylelikle kolay yoldan daha fazla kullanılabilen trans yağlar elde edilir." dedi.

Margarinler, kızartma ürünleri, kremalar, bisküvi, gofret ve çikolata gibi ürünlere transa yağ açısından dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Boyu, şöyle konuştu:

"Trans yağlar vücudumuzdaki kötü kolesterol olarak bilinen ve plaklanmaya, tıkanmalara neden olan LDL kolesterol seviyesini yükseltmektedir. Damar tıkanmasının temel nedenlerinden bir tanesidir. Buna bağlı gelişen kalp krizi ve felç gibi hastalıklara uzun vadede yol açtığı bilinmektedir. Trans yağların yasaklanması yönünde yapılan çalışmalar tüketici için faydalı olacaktır." 

"Birçok ülke yasakladı"

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Tekin de trans yağın zararlı olduğunun özellikle 1990'lı yıllardan sonra anlaşıldığını dile getirdi.

Tekin, "Özellikle gelişmiş ülkelerde firmalar trans yağın azaltılması yönünde teknoloji değiştirdiler. Başka teknolojiler kullanarak transları ürünlerden uzaklaştırdılar. Türkiye'de artık transsız ürünler var." diye konuştu.

Hazırlanan düzenleme yasalaştığında, ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğunu gibi Türkiye'de de artık trans yağ içeren ürünlerin marketlerde bulunmayacağına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Trans yağ kalp ve damar hastalıklarına neden oluyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü de özellikle trans yağların üzerinde duruyor. Birçok ülkede trans yağsız üretimle ilgili programlar başlatılmış durumda. Trans yağla ilgili yasaklama ülkemiz için son derece faydalı. Tüketicimizin gönlü rahat olsun."

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca trans yag trans yag icermez abdussamed boyu sivi yag

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.