Sağlık Bakanı Türk Kızılayı'nın 151. yılını kutladı

Koca paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm muhtaçlara şefkatli yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 151’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm Kızılay camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA
|14/06-15/06
|MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU
|MULTİDİSİ...
|ADAN
|14/06-16/06
|11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS)
|ENFEKSİYO...
|AFYO
|15/06-16/06
|5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu
|TIBBİ...
|ADAN
|13/06-16/06
|6.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu
|DİĞER
|ANKA
|14/06-16/06
|Çocukluk Çağı Multipl Skleroz ve Otoimmun Hastalıklar Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|KÜTA