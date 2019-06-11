Sağlık Bakanı Türk Kızılayı'nın 151. yılını kutladı

Koca paylaşımda, “Dünyanın dört bir yanında din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm muhtaçlara şefkatli yardım elini uzatan Türk Kızılayı’nın 151’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm Kızılay camiasına çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.