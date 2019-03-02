Sağlık Bakanı: Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi, 2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik." dedi.

Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Koca, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Aziz Yıldırım ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Türkiye'de 13 hastalığa karşı aşılama yapıldığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Türkiye dünyada en yaygın devlet eliyle aşılamayı yapan ülkelerden biri, Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96, Tekirdağ'da bu oran yüzde 99. Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi, 2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Biz bu çerçevede özellikle göçmenler de olmak üzere yoğun bir aşılama yapıyoruz."

Sağlık Bakanı Koca, kızamık hastalığının önlenebilirliğinin ancak aşı ile mümkün olacağını, bu nedenle ailelerin çocuklarına mutlaka kızamık aşısı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Kızamık aşısının bebeklik ve okul çağında yapılan iki aşıdan oluştuğunu anımsatan Koca, birinci aşı konusunda ailelerin genelde hassas olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Koca, okullardaki aşılama uygulamasının mutlaka yapılması konusunda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin "diyaliz teknikerleriyle ilgili çıkan son yönetmelik" hakkındaki görüşünü sorması üzerine Bakan Koca, diyaliz teknikerleriyle ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını, yönetmelikle teknikerlerin istihdam noktasında yaşadıkları sorunun çözüldüğünü kaydetti.

Bundan böyle hemodiyaliz ve periton diyaliz sertifikalarını sonlandıracaklarını dile getiren Koca, ''Böylece diyaliz teknikerlerinin önünü açıyoruz. Tabi ki sertifikası olanların endişeye kapılmasına gerek yok. Bu çerçevede sertifikası olan kişiler de işlerine devam ediyor olacak ama bundan sonraki süreçte diyaliz teknikerleri buralarda çalışıyor olacak. Ayrıca bu yönetmelikte önemli gördüğümüz Türkiye Diyaliz Veri Sistemi oluşturuyoruz. Bu, yapılacak bilimsel çalışmalara da zemin oluşturacak" ifadelerini kullandı.