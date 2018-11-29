Sağlık Bakanı: 'Türkiye'de ilk defa tek tip sigara uygulamasına geçtik'

Bakan Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Şehir hastanelerine devletin hiç para vermediğini ifade eden Koca, arsanın devredilmediğini, üst kullanım hakkının verildiğini belirtti. Koca, proje belirlendiğini, maliyet ortaya çıkarıldığını ve ihaleye çıkıldığını anlattı. İhalenin şeffaf şekilde yapıldığını vurgulayan Koca, öncelikle ön yeterlilik ihalesi için Resmi Gazete ve bölgesel gazetelere ilana çıkıldığını aktardı.

Koca, bugüne kadar 17 firmanın şehir hastaneleri ihalesine girdiğini söyledi. Ön yeterlilik ihalesinden sonra proje eşitlenmesi yapıldığını, tekliflerin alındığını daha sonra ise açık eksiltme yapıldığını dile getiren Koca, bu açık eksiltmede en uygun alanla sözleşme yapıldığını, bu sürecin aylarca sürdüğüne dikkati çekti.

Koca, "Asla para vermediğimiz, bir kuruş dahi katkı sağlamadığımız, özellikle de yüzde 20 kendi öz kaynakları yüzde 80 yurt dışı kaynakla yapılmasını düşündüğümüz bir ihale süreci. Biz sadece kiramız ve hizmet alımıyla olan süreçten sorumluyuz." diye konuştu.

"Nitelikli insan kaynağıyla hizmet verilecek"

Bakan Koca, sağlıkla ilgili düzenlemeler getiren yeni yasa teklifi ve teklifin öne çıkan yönleri konusunda da bilgi verdi. Yeni düzenlemenin hiç gündeme gelmeyen bir tarafının bulunduğuna işaret eden Koca, "Özellikle yeni dönemde 21 üniversite ve 53 hastanemizdeki üniversite personeliyle eğitimlerini de performansa bağlayan bir sözleşme dönemi fazlasıyla önemli." ifadelerini kullandı. Koca, bunun hastaya yansıması boyutu, nitelikli insan kaynağıyla hizmet verilebilmesi ve birden fazla üniversiteyle iş birliği yapılabilmesi taraflarıyla da çok önemli olduğunu belirtti.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer konu devlet hizmeti yükümlülüğüyle ilgili. Bugüne kadar pratisyen hekimler mezun olduktan hemen sonra devlet hizmet yükümlülüğü olsa bile TUS imtihanına girerek herhangi bir uzmanlığı kazandığında devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan uzmanlık eğitimine başlayabiliyordu, şimdi de aynı durum devam ediyor. Yeni düzenlemeyle uzmanlık eğitiminden sonra yine mecburi hizmet, devlet hizmeti söz konusu. Bu özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerine gönderdiğimiz uzman hekimlerimizin erken dönem oradan ayrılmaları durumu söz konusuydu. Bunu önleyen o mecburi hizmetini tamamlamadan yan dal uzmanlığına başlamama durumu gelmiş oldu."

Koca, yasal düzenlemede tüp bebekten, organ nakline, tütün kullanımına kadar çok önemli başlıkların bulunduğunu söyledi.

"Temel sorun cazibeyi azaltmak"

Bakan Koca, Meclis'ten geçen "Tek tip sigara paketi"ne ilişkin düzenlemeyle, tütün ve tütün ürünlerine getirilecek yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tütünle mücadeleyi gevşetmeden sürdürmek istediklerinin altını çizen Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın temiz hava alma hakkını güvence altına almak zorundayız. Bu son derece önemli. Türkiye'de ilk defa yer yer daha önce de konuşulan ama uygulaması olmayan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek. Tek tip sigarada tek renk yüzde 85'e kadar, markasının sadece yüzde 5 büyüklüğünde olabildiği, logosunun olmadığı sadece isminin olduğu, bunun puntolarının yazımını da bizim belirlediğimiz bir döneme geçmiş oluyoruz. Burada temel sorun cazibeyi azaltmak. Biz cazibeyi artırıcı hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz."

Fahrettin Koca, Alo 184 ihbar hattı, Yeşilay dedektörü gibi uygulamaların bulunduğunu, bu konuda vatandaşlardan destek beklediklerini bildirdi.

Temiz hava konusunda sağlıklı birey veya bebeğin hakkına girilemeyeceğini belirten Koca, bunun tütün ürünü kullananlara anlatılması gerektiğini ve bağımlılık noktasına kadar gittiği için tedavi gerektirdiğini söyledi.

Sigara bırakma polikliniklerinin olduğunu, buralara "Alo 171" ile ulaşılabildiğini aktaran Koca, tedavilerde kullanılan ilaçlardan ücret alınmadığını, poliklinik sayılarının artırılacağını vurguladı.

Koca, tütünle mücadeleye ilişkin, "Bin 500 kişiyle yoğun denetimlerimiz var. Bu denetimlerimizde gevşeme olduğu bir dönemden geçtik ama son 2 aydan bu yana çapraz denetimlerimizi sıklaştırdık ve buna da devam etmek istiyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Koca, denetim elemanlarının bir müşteri gibi bir çok yere girdiğini, bu uygulamanın da bu dönemde yoğunlaştırıldığını kaydetti.