Sağlık Bakanı: Türkiye'de mutasyon oranı yüzde 75'e çıktı

ANKARA-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu vaka oranının yüzde 75'e yükseldiğini belirtip, "Bütün illerde mutasyon var ortalama yüzde 75. Bazı illerimizde bu oran yüzde 95. Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu. Varolan virüsün yerini İngiliz varyantı aldı. Bu varyantın bullaştıcılığı yüksek, virülansı değişmedi. Brezilya mutantı olarak 3, Günay Afrika varyantından da 157 vakamız var." dedi.

Koca, teravihler kapalı olmayaağını, teravih namazlarının tedbirler alınarak kılınacağını açıkladı.

Bakan Koca, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koca, Biontech aşısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Biontech aşısı birkaç gün içinde başlayacak. Lojistik tamamlandı. Şuan 2.8 milyon geldi. Birkaç hafta içinde 4.5 milyona tamamlamış olacağız. Sırası gelen Biontech aşısı olmak istemiyorum dediğinde yaptırmama hakkı olacak."