Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı: TURKOVAC acil kullanım başvurusu aşamasına geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı: TURKOVAC acil kullanım başvurusu aşamasına geldi
09 Eylül 2021 18:30 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüse karşı aşılamada 100 milyonun geçildiğini duyurdu.

Bakan aşılamada emeği geçen sağlık çalışanlarına, aşı yaptıran tüm vatandaşlara, ilk aşıyı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve görüş bildiren tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu.

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini duyurdu. Bakan ayrıca TURKOVAC'ın seri üretime geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanının açıklamalarından başlıklar..

2 Mu varyantı da İstanbul'da ve vakalar hafif

Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var bunun 6 milyonu hatırlatma dozunu yaptırmadı

13-14 yaş arası aşılamada yüzde 3'ü geçemedi

Sahte PCR testi ve  aşı istismarı ile ilgili somut bir bilgi bize gelmedi

18 yaş üstü ilk doz aşılarını tamamlayanlar yüzde 82 ikinci doz yüzde 63.8

6 milyon 32 bin kişi tam doz aşı oldu

İlk doz olup ikinci yaptırmayan 11.2 milyon kişi var

Vakaların yüzde 81'i aktif vakaların yüzde 90'ı aşı olmayan ya da aşısı tam değil 

Tam doz aşı yeterli seviyede olmadığı için ve mutasyonlar nedeniyle tabloda hala vaka sayıları yüksek

"36 milyon aşılının yaş ortalaması 46.  Bu kişiler hastane yükünün yüzde 10'unu oluşturuyor. 

26 milyon aşsısız kişinin ise yaş ortalaması 26. Bu kişiler hastane yükünün yüzde 90'ını oluşturuyor. Aşı bu kadar önemli"

Üçüncü doz koruyuculuğu 6-7 kat artttırıyor

Yabancı vatandaşlar için de aşı ya da PCR testi zorunluluğu aranacak

Öğretmenlerden iki doz aşı olanlar yüzde 77 en az bir doz aşısını yaptıranlar yüzde 94,5  hastalığı geçirenler ise yüzde 4.4

Üçüncü doz uygulaması araştırması yarın sona erecek, önümüzdeki günlerde Sinovac karşılaştırmalı üçüncü doz uygulamasının sonuçları açıklanacak

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca turkovac acil kullanim onayi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.