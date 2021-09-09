Sağlık Bakanı: TURKOVAC acil kullanım başvurusu aşamasına geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüse karşı aşılamada 100 milyonun geçildiğini duyurdu.

Bakan aşılamada emeği geçen sağlık çalışanlarına, aşı yaptıran tüm vatandaşlara, ilk aşıyı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve görüş bildiren tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sundu.

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini duyurdu. Bakan ayrıca TURKOVAC'ın seri üretime geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanının açıklamalarından başlıklar..

2 Mu varyantı da İstanbul'da ve vakalar hafif

Toplam 15 milyon inaktif aşı yaptıran vatandaşımız var bunun 6 milyonu hatırlatma dozunu yaptırmadı

13-14 yaş arası aşılamada yüzde 3'ü geçemedi

Sahte PCR testi ve aşı istismarı ile ilgili somut bir bilgi bize gelmedi

18 yaş üstü ilk doz aşılarını tamamlayanlar yüzde 82 ikinci doz yüzde 63.8

6 milyon 32 bin kişi tam doz aşı oldu

İlk doz olup ikinci yaptırmayan 11.2 milyon kişi var

Vakaların yüzde 81'i aktif vakaların yüzde 90'ı aşı olmayan ya da aşısı tam değil

Tam doz aşı yeterli seviyede olmadığı için ve mutasyonlar nedeniyle tabloda hala vaka sayıları yüksek

"36 milyon aşılının yaş ortalaması 46. Bu kişiler hastane yükünün yüzde 10'unu oluşturuyor.

26 milyon aşsısız kişinin ise yaş ortalaması 26. Bu kişiler hastane yükünün yüzde 90'ını oluşturuyor. Aşı bu kadar önemli"

Üçüncü doz koruyuculuğu 6-7 kat artttırıyor

Yabancı vatandaşlar için de aşı ya da PCR testi zorunluluğu aranacak

Öğretmenlerden iki doz aşı olanlar yüzde 77 en az bir doz aşısını yaptıranlar yüzde 94,5 hastalığı geçirenler ise yüzde 4.4

Üçüncü doz uygulaması araştırması yarın sona erecek, önümüzdeki günlerde Sinovac karşılaştırmalı üçüncü doz uygulamasının sonuçları açıklanacak