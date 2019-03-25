Sağlık Bakanı: Üniversite hastane iş birliğinde ürün odaklı ar-ge çalışmaları yapılacak

Şehir hastanelerinin büyüklüğüne ve ulaşımda yaşandığı söylenen sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulunan Koca Bilkent Şehir Hastanesi üzerinden örneklendirerek “Bilkent’teki hastane 8 tane dal hastanesinden oluşuyor. Bu hastanelerin her birinin altında poliklinikleri yoğun bakımları ve ameliyathaneleri bulunuyor. Kor dediğimiz orta alan var. Laboratuvar vb hizmetler için kullanıyor. Tepede bir koordinatör başhekimin olduğu; 8 hastanenin 8 başhekimi ve tepede koordinatör başhekim, medikal idari direktörlerin olduğu yönetim şekli. Her branşın kendi içinde sorununu çözen yaklaşım.Her hastanenin içinde bir başka merkeze gitmeden pnomatik sistemle gönderiyoruz kan tahlillerini de. Görüntüleme için de aynı şey söz konusu. Yürüme mesafesi ile ilgili olarak da golf ve yaygın yürüme bantları var. Ulaşım kolaylığı sağlayacağını düşünüyoruz. “ dedi.

Sağlık vadisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerlileştirme ve millileştirmeye çok önem verdiğini ve bu konuda kendisini sorumluğu hissettiğini vurgulayarak: “Sağlık Vadisi, Bilkent Şehir Hastanesi ve üniversitelerle birlikte çalışarak ürün odaklı ar-ge çalışmaları yapacak” dedi

Aşı yerlileştirmesi

Aşıyı çok önemsiyoruz diyen Sağlık Bakanı Koca “Aşının yerli olmasını daha da önemsiyoruz. Dışarıya bağımlılığımız yüzde 100 oranında. Bu yıl ağustos ayında yerli difteri ve tetanos aşısı ruhsatı alacak. Hepatit ve karma aşılar ile ilgili yoğun çaba içerisindeyiz. Küba ve Güney Kore’ye heyetlerimiz gitti. Avrupa’daki önemli merkezle iletişim halindeyiz. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte diğer aşıları yerlileştirmek istiyoruz.” dedi.

Anti serumlarla ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Bakan Koca” Önümüzdeki bir yıl içinde bu anti serumları da yerlileştirip piyasaya vermiş olacağız. Yerli bir firmanın da kuduz ve yılanla ilgili anti serumu piyasaya verme durumu söz konusu. “ dedi.

Aşı karşıtlığı

Türkiye’de yaygın aşı reddinin olmadığını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, “Bizim toplamda aşılama oranımız yüzde 96’larda. Bu anlamda aşı reddinin bir sorun oluşturduğu ile ilgili genel bir kanaat var. Kızamık vakalarının içinde 2 tane aşı reddi nedeniyle kızamık hastalığı geçiren oldu. Aşı reddinin oranı yüksek değil. Dünya da her geçen gün gelişen aşı reddi propagandası var. Bunun güvenle ilişkili olduğunu bizim aşı reddinin devre dışı kalmasının yolunun yerlileştirmekten geçtiğine inanıyorum. Aşıyı devlet politikası olarak mutlak yerlileştirilmesi gerektiğine inanıyorum.” dedi.

Türkiye’de Obezite için alarm zili açılıyor

Türkiye’de obezitede alarm zili çalıyor diyen Sağlık Bakanı Koca giderek halk sağlığı sorunu haline geldiğini ve obezitenin kalp-damar, diyabet ve birçok hastalık ile ilişkili olduğunu bildiklerini belirterek önleme çalışmaları içinde gayret ve çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Sigara bağımlılığı

İki ay önce bir kanuni düzenleme yaptıklarını ve sigara ile mücadeleye devam edeceklerini işaret eden Sağlık Bakanı Koca açık alan gibi gösterilip kapalı alanda sigara içilmesinin de önüne geçeceklerini belirterek “Sosyal medya ve sinemada tanıtımı önleyen düzenleme yaptık. Tek tip sigara yönetmeliği de yayımlandı. Yüzde 5 ine sadece markanın yer aldığı döneme de geçmiş olduk. Kapalı alanda yasak olduğunu biliyoruz. Açık alan adı altında kapalı alan oluşturma sistemi olduğunu ve bunla ilgili çalışma üzerinde olduğumuzu, uygulamada olabilecek yanlışlık ve yaklaşımları bertaraf eden çalışma içindeyiz.” dedi.

Piyasada bulunmadığı söylenen ilaçlarla ilgili olarak Sağlık Bakanı, “Her yılın Şubat ayının 15 inde yapılıp 5 gün sonra uygulamaya geçen bir düzenleme. 41 ilacın fiyatını güncelledik. Eş değeri olmayan, bulunmayan ilacın olmadığını söyleyebilirim. Olabilecek güncelleme söz konusu ise geçen haftadan başlayan çalışma oldu gelecek ay için düzenleme yapılacak. “ ifadelerini kullandı.

Organ bağışı

Özellikle kadavrada çok başarılı değiliz diyen Sağlık Bakanı “Ama canlı organ bağışında ön sıralardayız. Özellikle organ ile de çok ciddi alt yapılarımız var. Bu anlamda sayılı merkezlerimiz var. Her geçen gün kadavradan bu oranı yükselten bilinçlendirmeyi sağlamamız lazım. Kampanya çalışmamız var. Her geçen gün kadavradan bağışı artıran bir çaba içinde olmamız gerekir. Yüzde 75 80 oranında canlı bağış oranı söz konusu. “ ifadelerini kullandı.