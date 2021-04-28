Sağlık Bakanı vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ili açıkladı

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28 Nisan 2021 14:57
Sağlık Bakanı:
Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun.
En çok azalan illerimiz ise,
Yalova,
Kastamonu,
Çanakkale,
Samsun ve
Yozgat.
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