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Sağlık Bakanı: Yani vaka sayımız düştü, evde kalmanın rolü büyük
Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 109 bin 962'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı: Yani vaka sayımız düştü, evde kalmanın rolü büyük
17 Mayıs 2020 21:03 -
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." paylaşımında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca turkiye gunluk koronavirus tablosu

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