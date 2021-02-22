Sağlık Bakanı yanıtladı: 5 yılda bin 811 kişi sağlıkta şiddet nedeni ile hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarını, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 5 yıl içinde bin 811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bakan Koca, 3 bin 64 kişinin de adli para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

►Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı kaçtır?

►Önlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

►Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

►Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır?

3 BİN 64 KİŞİYE ADLİ PARA CEZASI

Önergeye yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18.358’ inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3064 adli para cezası, 1811 hapis cezası verilmiştir.”

BEYAZ KOD

Sağlık Bakanı Koca, sağlık kuruluşlarında güvenlik tedbirlerinin arttırılması, çalışan güvenliği birimlerinin kurulması, hizmet sunumun iyileştirilmesi, fizik yapıların nitelikli hale getirilmesi, beyaz kod birimlerinin kurulması, eğitim ve farkındalık oluşturulması gibi birçok önleyici tedbir alındığını da belirtti.

Hukuki düzenlemelerden de bahseden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

“Yapılan düzenlemelerle, sağlık çalışanına karşı işlenen suçların soruşturma aşamasının etkinliğinin arttırılması, sağlık çalışanlarına karşı suç işlenmesinde caydırıcılık sağlanması, sağlık çalışanı açısından alınan koruyucu tedbirler ile mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.”

ALO 113

Bakanlık bünyesinde şiddete maruz bırakılan sağlık çalışanlarına yönelik 14 Mayıs 2012 tarihinde ‘’Beyaz Kod Birimi” kurulduğunu hatırlatan Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarının anında ulaşabilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veren ‘’Alo 113” telefon hattı tahsis edildiğini, böylelikle şiddet vakalarında şiddete uğrayan sağlık çalışanının Beyaz Kod başvurusunun anında alınıp hukuki sürecin ivedilikle başlatılmasının sağlandığını ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET AKIL DIŞI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şiddetin hiçbir alanda kabul edilemeyeceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Sağlıkta şiddet bir akıl tutulması olmalı. Sağlık çalışanları fedakârca zor şartlarda hizmet veriyor. Onlara uygulanan şiddet kabul edilebilir bir durum değil. Sağlık hizmeti almak için gittiği kurumda sağlık sorunu üreterek çözüm arayanların, bu akıl dışı davranışlarının nedenleri, psikolojik açıdan çok yönlü irdelenmesi ve incelenmesi gereken bir durumdur.Sağlıkta şiddet mutlaka sıfırlanacak önlemler alınmalıdır.Fedakarca çalışan sağlıkçıların saldırı değil alkış hakettiği bir gerçektir..Sağlıkta şiddet ile ilgili yaptırımlar caydırıcı kılınmalıdır.

SAĞLIKTA ATAMALAR YAPILSIN

Gürer, "Sağlık çalışanları özlük haklarının iyileştirilmesi de gerekir.Bu arada 500 bine yakın farklı branş mezunu sağlık eğitimi almış olanlarda atama bekliyorlar.En az 60 bin sağlıkçı bir an önce ataması sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.