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Sağlık Bakanı yanıtladı: Hidroksiklorokin kullanılmaya devam edilecek mi?
Koronavirüs tedavisinde kullanılan sıtma ilacının Dünya Sağlık Örgütü tarafından askıya alınmasını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın Türkiye'de kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Koca, "Dünyada bu ilacı yoğun bakım hastalarında kullandılar. Biz ise çok erken dönemde başladık, bunun da faydasını gördük" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanı yanıtladı: Hidroksiklorokin kullanılmaya devam edilecek mi?
03 Haziran 2020 22:14 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokininin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından askıya alındığı, ilacın Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağı sorusunu da yanıtladı.

İlacın Türkiye'de koronavirüs tedavisinde kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Koca, "Biz bu ilacı daha doğrusu dünya 20 yıla yakın bu ilacı iyi biliyoruz. Daha önce sıtmada kullanılan ama 15 yıldan bu yana romatizmal hastalıkta kullanıldığını bildiğimiz ilaç. Bu yayını uluslararası bazı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geliştirerek bir yayın değildi. Bir şirket tarafından veriler toplanarak bu yayın yapıldı. Bu verileri yayın haline getiren de meşhur bildiğimiz üniversitenin kalp nakli yapan hekimleri tarafından yayın hale getirildi yani enfeksiyonla ilişkisi olmayan. Hangi ülkeden alındığı bilinmeyen, hangi hastanelerden verilerin alındığı bilinmeyen veriden bahsediyoruz. Biz dünyadan farklı olarak bu ilacı farklı ve erken kullandık." dedi.

Sizce de Hidroksiklorokin (HCQ) ile ilgi gelişmelerde bir gariplik yok mu?

"FAYDASINI GÖRDÜK"
Türkiye'de ilacın vakalarda erken kullanıldığının altını çizen Koca, "Dünyada daha çok bu ilacı geç vakalarda, yoğun bakım hastalarında kullandılar. Biz ise o dönemde bu ilacın faydasının olmadığını, çok erken dönemde başlamasının gerekliliğini düşünerek başladık. Bunun da faydasını gördük. Her geçen gün vaka sayımızın azalması, ağırlıklı burada uyguladığımız tedavi yaklaşımlardan bir tanesi olan bu ilaca bağlı. Sadece bu ilaç değil, bu ilaç da bunlardan bir tanesiydi. 1811 verinin 150 tanesi özel üniversitenin verisiydi. Toplam külte dediğimiz, kalpte sorun olduğu düşünülen durum külte uzamasıyla kendini gösteriyor. Sadece 5 vaka oldu. İlacı kestiğinizde de bu külte uzamaları kesildi. Dolayısıyla herhangi bir kalıcı etki söz konusu olmadı 1811 vakada. Bunu diğer vakalarımızdaki durumu da analiz ediyoruz. Önümüzdeki günler daha net söylemiş oluruz. Şu anda da kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:

klorokinin koronavirus hidroksiklorokin

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