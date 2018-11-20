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Sağlık Bakanı Yardımcısı: 'Amacımız diyabet farkındalığını artırmak'
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen Diyabet ve Komplikasyonları Sempozyumu’na katıldı
Sağlık Bakanı Yardımcısı: 'Amacımız diyabet farkındalığını artırmak'
20 Kasım 2018 -
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2.Halk Sağlığı Günleri kapsamında düzenlenen Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Güven, 2015 yılında 415 milyon olan 20 yaş ve üstü erişkin diyabetli nüfusun 2040 yılına kadar yüzde 55 oranında artarak 642 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Amaçlarının diyabet farkındalığını artırmak, gelecek nesilleri diyabetten korumak ve diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesi olduğunu vurgulayan Muhammet Güven, “Ülkemizde Sağlık Bakanlığı karar destek sistemi verilerine göre 2017 yılında 15 yaş altı 35 bin 163; 15 yaş ve üzeri 5 milyon 538 bin 885 tanı alan diyabetli birey var. Bu bireylerin 73 bin 654’i diyabetik komplikasyon taşıyor ” dedi.

Muhammet Güven Sempozyumun ardından hizmete girecek olan Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ile 2020 yılında açılması planlanan Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Şehir hastanesi hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Güven temaslarının ardından yeni atanan Gaziantep Valisi Davut Gül’e hayırlı olsun ve nezaket ziyaretinde bulundu.

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