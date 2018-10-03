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Sağlık Bakanı: 'Yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet'
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: Bu böyle süremez, TBMM’nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacaktır
Sağlık Bakanı: 'Yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet'
03 Ekim 2018 -
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Arjantin Mar del Plata’da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bahçelievler’deki bir özel hastanede menfur bir saldırı sonucu ağır yaralanan ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Esenboğa Havaalanı’nda yaptığı açıklamada “Öncelikle değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM’nin öncelikli gündemi arasında yer alacağını, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi. 

Hastane başhekimiyle konuşup ayrıntılı bilgi aldığını, rahmetli hekimin eşi Mutlu Hacıosman’la telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini bildirdiğini belirten Dr. Koca “Biraz önce Mutlu Hanım’a  arayıp başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için Bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim.” dedi.

Sağlık Bakanı saldırı sonucu ölen doktor için taziye mesajı yayınladı 

Dr. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM’nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından Arjantin Mar del Plata’da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıktı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi hekime siddet doktora saldiri

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3
1) Cem (Doktor)
03.10.2018 13:38:38
Avukata , Arıcıya, Müteahhite, Muhtara verilen silah taşıma ruhsatı talep ediyorsa doktorlara da verilmelidir. Bu ne ilk ölümdü ne de son olacak.
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1
2) dr.mayer benzingen (nrş uzmanı)
03.10.2018 12:37:08
ÇÖKÜŞ BAŞLADI!
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2
3) Özlem (Sağlık)
03.10.2018 12:26:11
Sizin vergilerinizle doktor veya sağlıkcılar maaşını alıyor gibi embesil bir fikir yerleştirirseniz daha çok şey olur... Peki benim vergimle kimler maaş alıyorsa dövmeye hakkım var, gelsin onlar...
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1
4) Özlem (Sağlık)
03.10.2018 12:22:49
Bu hükümet ve bu yurdum insanı oldukça hiç bir çözüm üretilemez...sağlık politikadı ve işleyişinin kökten değişmesi lazım.. Bir hekimin bakacağı hasta sayısı minimalize edilip sadece ve sadece randevu sistemine geçilmeli.. Acil başvuru kriterleri göz önüne alınıp, acil yoğunluğu azaltılacak işlemler yapılmalı, gerek maddi gerek yasal...
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8
5) dr (dr)
03.10.2018 10:58:33
Unutulur unutulur. Dr Ersin arslan, Dr sait berilgen nasıl unutulduysa, maalesef ki maalesef. Hiç olmazsa bu doktorlara Allah'tan rahmet dileyip hayırlı bir iş yapmış olayım.
People
7
6) se (uzm dr)
03.10.2018 10:49:41
Özellikle doktorlara yöneltilen nefret söylemi ve devletin hastanelerde şiddete yönelik etkili hiç(!) bir önlem almaması sonucu ölmeye devam edeceğiz gibi. Hastaneye girişler de X-ray arama ve güvenlikçiler dahil silahla içeri girilmesi engellenmeli, hastaneye giren her paket ve çanta aranmalı. Önce doktorunuzu koruyacaksınız.
People
11
7) Dr.Cevdett (drcevdett@hotmail.com)
03.10.2018 10:04:36
Dikkat!!! Sağlığımızı korumak için vatandaşın istediği ilacı yazmak, istediği tetkiki yapmak durumuna geldik maalesef. Memleketim insanı paranoya halinde. İnsanımızın ruh sağlığı bozuk. Akşam haber bültenlerini izleyemez hale geldik. Haberlerde şiddet, hırsızlık, gasp cinayet, tacizden geçilmiyor. Allah sonumuzu hayır eylesin.
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