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Sağlık Bakanı yeni vakalar açıkladı: Türkiye'deki vaka sayısı 18 oldu
Sağlık Bakanı yeni vakalar açıkladı: Türkiye'deki vaka sayısı 18 oldu
16 Mart 2020 00:00 -
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Sağlık Bakanının yeni açıkladığı vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 18 oldu.

Sağlık Bakanı Twitterdan şu açıklamayı yaptı:

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

Baakanın yaptığı açıklama sonrası vaka sayısı ile ilgili karışıklıklar doğdu. Bu karışıklı üzerine Bakan koca tekrar twit atarak şunları söyledi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.

 

 

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