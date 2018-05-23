Sağlık Bakanı: Yerli aşıda son aşamadayız, KKKA aşısı önümüzdeki yıl dünya pazarına sunulacak

SAMSUN-Demircan, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde partisinin aday tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim manifestosunda yer alan "18 yaşına kadar herkes bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak" açıklamasını eleştirerek, Türkiye'de zaten herkesin Genel Sağlık Sigortası çıktığı günden itibaren sağlık sigortası kapsamı içinde olduğunu söyledi.

İnce'ye bu konuda yetersiz bilgi verildiğini veya kendisinin meseleyi yanlış bildiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye Genel Sağlık Sigortasına geçtiği günden itibaren sağlık sigortası kapsamında kimse yoktur. Çalışanlar kendi primlerini çalıştıkları yerle birlikte öderler. Kamuda çalışanların ise devlet primlerinin bir kısmını öder, bir kısmını çalışan öder, kendi hesabına çalışan Bağ-Kur'lular kendi primini öder. Prim ödeyecek gücü olmayanların ise belli bir primini kendisi, gerisini devlet öder. Ya da kendi hiç ödeyemiyorsa devlet tamamını öder. Dolayısı ile Türkiye, Genel Sağlık Sigortası hayata geçtiği günden beri sigorta kapsamında kimseyi bırakmamıştır. Bu yönüyle de pek çok ülkeden öndedir." diye konuştu.

Bakan Demircan, Türkiye'de çocukların daha doğmadan gebe takibi ile birlikte sigorta kapsamına alındığına işaret ederek, "Doğum ile birlikte kişinin sigortası hayata geçer. Çocuk ve gençlerden 18 yaşına kadar zaten prim alınmaz. Genel Sağlık Sigortası'nda şemsiye dışında kimse yoktur. Sağlık şemsiyesinin altındadır, Türk vatandaşlarının hepsi." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ilaç sanayisinde tükettiği ilacın yüzde 80'ini kendi üretiyor"

Sağlığın stratejik bir alan olduğunun altını çizen Ahmet Demircan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta sürekli dışa bağlı olamazsınız. Bizim gibi önemli ve büyük bir ülke sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolunu açmak zorunda. Biz ciddi şekilde bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ilaç sanayisinde tükettiği ilacın yüzde 80'ini kendi üretiyor. Bunu arttırmak için gayret ediyoruz. Öbür taraftan tıbbı cihazlar, tanı cihazları ilgili çalışmalarımız son safhaya geldi. Türkiye'de üretme, Türkiye'ye teknoloji transfer etmek şartıyla şuan için cihaz satan ülkeler, Türkiye'de yerli üretime katılmayı kabul ederlerse yerli ortaklarla ortaklık kurup, Türkiye'de üretme imkanları kendilerine verilecek. Bu hem döviz çıkmasına, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak, hem de Türkiye'ye teknoloji gelmesini sağlayacağız."

- "KKKA aşısı üretiliyor"

Türkiye'nin yerli aşı konusunda da büyük mesafe katettiğini belirten Sağlık Bakanı Demircan, şunları kaydetti:

"Yerli aşı Hepatit B ve C aşılarını üretmek için son aşamaya geldik. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı aşısını dünyada ilk üreten de biziz. Önümüzdeki yıl içinde bu aşının klinik safhaları tamamlanacak ve aşı üretilip dünya pazarına sunulacak. Türkiye kan ürünlerinde de yerli yatırıma ve üretime önem veriyor. Kendi kanımızdan ürettiğimiz kan ürünlerinin çalışmasını son aşamaya getirdik. Bu konuda yatırım başladı. Türkiye sağlıkta sadece alt yapıyı yenilemekte kalmıyor, biz sağlıktaki alt yapıyı ciddi bir şekilde yeniledik, tamamlamak üzereyiz. Hastanelerimiz 5 yıldızlı otel güzelliğinde diğer taraftan da sağlıkla ilgili cihaz, malzeme, ilaç üretimini arttırıyoruz. Biyoteknoloji alanında da Türkiye'de yatırımlar başladı. Türkiye sağlıkta yıldız gibi parlayacak."