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Sağlık Bakanı: Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin "Zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımıza ıspanakları yabancı otlardan ayrıştırması ve bol yıkamasını özellikle öneriyoruz. Endişe edecek bir durum olmadığını da söyleyebilirim" dedi.
Sağlık Bakanı: Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik
05 Kasım 2019 - DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de AK Parti grup toplantısında basın mensuplarının İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'nde meydana gelen ıspanak zehirlenmelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 4 ilde 196 kişinin ıspanak zehirlenmesinden dolayı hastanelere başvurduğunu, bunlardan 149'unun İstanbul'da olduğunu belirtti. Bakan Koca, şöyle konuştu:

"İstanbul dışındaki hastalarımız tedavi edilip, taburcu oldu. Tedavisi devam eden 21 hastamız var. Hayati sorumlulukları yok. Önümüzdeki bir iki gün içinde taburcu olur. Bizim gördüğümüz nadir bir besin zehirlenmesiyle gelmeleri; ama ortak özellikleri ıspanak yedikleri şeklindeydi. Tarım Bakanlığı'na da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle gelen bizim antropin zehirlenmesinde gördüğümüz bir bulgu. Zehirlenmelerin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Bu çerçevede vatandaşlarımıza ıspanakları yabancı otlardan ayrıştırması ve bol yıkamasını özellikle öneriyoruz. Yabani otların karışmış olduğu şeklinde Tarım Bakanlığı'nın bir analizi oldu. Endişe edecek bir durum olmadığını da söyleyebilirim."

İstanbul'da ıspanak zehirlenmelerinde hastanelere toplam 108 kişi başvurdu 

Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu 

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor... İl Sağlık Müdürlüğü süreci takip ediyor 

 

Anahtar Kelimeler:

ispanak saglik bakani

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1) ömer hayyam (op.dr.)
05.11.2019 13:00:29
insanlar -- A*Ç*L*I*K -- çekiyor...ıspanak tarlalarını yiyip bitirmişiz ve yabani ot'ları yemeye başlamışız...ben onu anladım...
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