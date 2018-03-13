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Sağlık Bakanından 14 Mart mesajı: Özlük haklarındaki iyileştirmeyi yarın açıklayacağız
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı'yla ilgili mesajında, "Hayat hakkı en temel haktır ve hayat hakkına hizmet etmek de önemli bir hizmettir" dedi.
Sağlık Bakanından 14 Mart mesajı: Özlük haklarındaki iyileştirmeyi yarın açıklayacağız
13 Mart 2018 -
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Demircan, sağlık hizmetinin çok yoğun ve önemli bir hizmet alanı olduğunu, kendisinin de bakan olduktan sonra sağlık çalışanlarını daha iyi anladığını vurguladı.

"14 Mart denilince orada bir aidiyetlik duygusu içinde kendimi buluyorum. Hekimlikten sonra siyaset, aynı zamanda yöneticilik ve bakanlık görevi içerisinde bütün sağlık çalışanlarını işin her tarafında bulunmuş birisi olarak daha iyi anlıyorum. Sağlık hizmeti veren insanlar gerçekten çok önemli bir işi yapıyorlar. Hayat hakkı en temel haktır ve hayat hakkına hizmet etmek de önemli bir hizmettir."

Demircan, Tıp Bayramı etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini söyledi. 

"Yurt dışında ve yurt içinde tıp alanında uzun süre hizmet etmiş kişileri anmak ve halen hizmet verenleri de takdir etmek istiyoruz. Törensel bir havadan daha çok tıbba hizmet vermiş kişilerin o gününün kutlandığı bir gün olacak."

"İnşallah 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıklama imkanı buluruz"

Sağlık çalışanlarının her türlü kutlamayı hak ettiklerini vurgulayan Demircan, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen ve Meclis gündeminde olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda, sağlıkta yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan konuların ele alındığını aktardı.

Bakan Demircan, "Bunların içerisinde hekimlerimizin, hemşirelerimizin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler var. İnşallah 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık çalışanlarının bayramında bunu açıklama imkanı buluruz" dedi.

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