Sağlık Bakanı'ndan 3600 ek gösterge açıklaması: 'Önümüzdeki dönem devreye girecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldığı bir programda 3600 ek göstergeye ilişkin olarak “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılışında müjdesini verdiği 3600 ek gösterge, önümüzdeki dönemde devreye girecek.” dedi.

Bakan Koca “ Şu an hemşireler de dahil olmak üzere 3600 ile ilgili bir çalışma yapılıyor.” dedi ve konunun 2019’da çözülmesini ümit ettiğini belirtti.

Diğer sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge durumlarının sorulması üzerine Bakan Koca şu yanıtı verdi: “Şu dönemde hemşirelerle ilgili var. Polislerle ilgili var. Diğer çalışanlarla ilgili şu an yok. Ama onunla ilgili bir çalışmamız ayrıca var. Şu dönemde bu çalışmanın içinde değil o.”