Sağlık Bakanından Aksaray açıklaması: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 12 kişinin müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı, şüpheli olan hastamız oldu. Bu vakalarımızda H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Şüpheli olarak görülen hastalarımızdan hiçbirisi koronavirüs değil. Aksaray'daki olayda 12 kişilik bir kafeleden Çin'den gelen 1 kişide bu şüphe görüldü. Hastanın genel durumunun iyi olduğunu herhangi bir solunum problemi olmadığını söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak bütün sonuçları paylaşıyoruz. Testin sonucu çıktığında bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizden emin olun. 12 kişi hasta değil sadece bir vatandaşın ishal ve ateş yakınması olduğunu, Çin'den geldiği için takibinin yapıldığını belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Alınan numunelerin bir kaç gün içerisinde sonuçlanacağını belirten Koca, sağlık personeline yönelik yaptıkları Rehber'in takip edildiğini belirtti.

Aksaray'da coronavirüs paniği! 9'u Çinli 12 kişi hastaneye kaldırıldı