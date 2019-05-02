Sağlık Bakanı'ndan antibiyotik direnci uyarısı: 'Önemli bir halk sağlığı riski'

Sağlık Bakanlığı olarak 2018 yılında, 81 ilde 32 bin sağlık personeline yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiğini; 828 bin vatandaşımız akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgilendirildiği belirtilen açıklamada akılcı antibiyotik kullanımının önemine dair kamu spotları hazırlanmış ve iletişim kampanyaları düzenlendiğine değinilerek şunlar kaydedildi:
“Tüm bu çalışmalarımız neticesinde; 2011 yılında bin kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimimiz; 2018 yılında 31 birime gerilemiştir. Ayrıca;
Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalarla hem ülke bütçesine önemli katkı sağlanmış, hem de küresel bir sağlık sorunu olan antimikrobiyal direnç konusunda çok güçlü bir adım atılmıştır.
Unutulmamalıdır ki; Bakanlığımızın çalışmaları kadar, vatandaşlarımızın mücadelemize katkısı ve desteği de ülkemizdeki bilinçsiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle reçetesiz antibiyotik kullanmayalım ve tedavi sırasında antibiyotikleri yarıda kesmeyelim.”
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/05-04/05
|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
|TIBBİ...
|İSTA
|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
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|KIBR
|01/05-05/05
|14. Ege Dermatoloji Günleri
|DERMATOLOJİ
|MUĞL
|10/05-11/05
|TAKD Uzlaşı Sempozyumu
|TIBBİ...
|MUĞL
|10/05-11/05
|Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019
|ÜROLOJİ
|ANKA
|03/10-06/10
|7. Ulusal Fıtık Kongresi
|GENEL...
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