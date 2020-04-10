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Sağlık Bakanı'ndan ek ödeme açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hastalarıyla ilgilenen tüm sağlık personelinin maaşını tavandan alacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı'ndan ek ödeme açıklaması
10 Nisan 2020 20:09 - MEDİMAGAZİN
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Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Özellikle şu dönemde pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastası ile ilgilenen tüm çalışanlarımız tavandan maaşını alacak. Bazı branşların bu alanla ilgili olmadığını biliyoruz. Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan başhekimin yetkisi ile tavandan maaş alacak.  Yapılması gereken burada hastalarla ilgili yoğun çalışanların tavandan, diğer personelin çalışanların bu tedavide hizmette yer almasını sağlamak. Bilim Kurulu'nun kararları daha doğrusu tavsiye kararları. Bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olmadığını ben bilmiyorum.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus pandemi hastasi tavandan maas ek odeme

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