Sağlık Bakanı'ndan ek ödeme açıklaması

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Özellikle şu dönemde pandemi hastası ile yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastası ile ilgilenen tüm çalışanlarımız tavandan maaşını alacak. Bazı branşların bu alanla ilgili olmadığını biliyoruz. Pandemi hastası ile ilgilenen her çalışan başhekimin yetkisi ile tavandan maaş alacak. Yapılması gereken burada hastalarla ilgili yoğun çalışanların tavandan, diğer personelin çalışanların bu tedavide hizmette yer almasını sağlamak. Bilim Kurulu'nun kararları daha doğrusu tavsiye kararları. Bugüne kadar uygulamadığımız bir karar olmadığını ben bilmiyorum.