Sağlık Bakanı'ndan ek ödeme açıklaması: Pandemi hastasıyla ilgilenenler tavandan alacak

Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Biz özellikle şu dönemde pandemi hastasıyla yoğun ilgilenen hekim ve çalışan personelimiz var. Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak. Bunun dışında bazı branşların bu hastalarla ilgili olmadığını biliyoruz. Dünyada pratisyen hatta intern hekiminin bu dönemde hizmet ettiği bir salgında, pandemi hastasıyla çalışan her hekim tavandan ücret alabilir olacak. Şu daha bir haksızlık olmaz mı, sürekli gece gündüz çalışan KBB, göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşımız, diğer taraftan hasta bakmayan kişiyle aynı mı görülmeliydi? Yapılması gereken hasta ile ilgili yoğun çalışan herkesi tavandan, diğer bütün personel ve çalışanların alanı olmazsa bile pandemi dönemindeki hastayla tedavisinde hizmetinde yer almasını sağlamak. Dolayısıyla hizmetinde yer alan herkes tavandan alacak.