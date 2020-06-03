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Sağlık Bakanından kongrelerle ilgili açıklama!
Kongeler bilim kurulunda gündeme geldi, 15 hazirandan sonraki vaka seyrine göre kongreleri tekrar gündeme alacağız. Şu an için online kongrlerin yapılmasını öneriyoruz.
Sağlık Bakanından kongrelerle ilgili açıklama!
03 Haziran 2020 20:39 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrası açıklama yapıyor:

Kongeler bilim kurulunda gündeme geldi, 15 hazirandan sonraki vaka seyrine göre kongreleri tekrar gündeme alacağız. Şu an için online kongrlerin yapılmasını öneriyoruz.

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak sayılması gündemimizde ve Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışıyor.

 

"Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim"

Bakan Koca, "Gerekli olduğunda sağlık kuruluşlarına müracaat edelim, bunu MHRS üzerinden yapalım. Zorunlu olmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmeyelim." uyarısında bulundu.

"Plazmadan fayda görüyoruz"

"Mart ayında vakaların yüzde 23'e yakını hastaneye yatırdığımız hastalardı." diyen Koca, "Şimdi ise bu oran yüzde 2,31. O dönem hastane yükü daha yoğundu." bilgisini verdi.

Koca, Kovid-19 tedavisi ile ilgili "Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını, devam ettirilmesinin gerekmediğini düşünüyoruz. Plazmadan fayda görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisinde sıtma ilacı kullanımına dünyadan farklı olarak erken dönemde başlandığını ve faydasının görüldüğünü, kullanmaya devam edileceğini bildirdi.

"Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız"

"Kontrollü sosyal hayat dönemini başarı ile tamamlamak zorundayız, değilse başa dönme söz konusu olabilir." ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Bu kadar emek verip başarı elde ettiğimiz bir noktada, bu yeni dönemi yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Koca, "Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 6 bine yakın ekip, çalışmaları sürdürüyor. Bu dönemde asla gevşetmekten yana değiliz." ifadelerini kullandı. 

"Yeni açılan hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımı olacak"

Koca, yeni açılan İstanbul'daki hastaneler için 3 bine yakın ilave personel alımının söz konusu olacağını söyledi.

 

Anahtar Kelimeler:

kongre saglik bakani

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