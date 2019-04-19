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Sağlık Bakanından mükemmeliyet merkezi açıklaması: ‘En üst standartları sağlayabilen merkezler’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mükemmeliyet Merkezlerine yönelik genelgeyi yayımladıklarını duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada “Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek.” ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanından mükemmeliyet merkezi açıklaması: ‘En üst standartları sağlayabilen merkezler’

ARŞİV

19 Nisan 2019 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sağlıkta yakaladığımız başarıyı bir üst noktaya taşıma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. “ diyerek Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına yönelik genelgemizi yayınladıklarını bildirdi.

Genelge ile Türkiye’deki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki alt yapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacağını ifade eden Bakan Koca “Bakanlığımızın yayınladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek Mükemmeliyet Merkezi ismini kullanabilecektir. Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır.” İfadelerine yer verdi.

“En güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak”

“Yeni düzenleme ile merkezler, akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak.” diyen Bakan Koca açıklamasında mükemmeliyet merkezi ile ilgili şunları paylaştı:

“Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek. Mükemmeliyet merkezlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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1) Dr.Gökhan Gökçe (Beyin Cerrahı)
19.04.2019 10:44:06
Doğru ve güzel bir adım. Sağlık tesislerinin akreditasyonunu hizmeti veren değil bağımsız kurumlar yapmalı ki gerçek bir denetim süreci olsun ve bu mükemmeliyet merkezleri uluslararası kabul görsün (JCI akreditasyonu gibi). Tüm şehir hastaneleri yönetimine bu akredistasyon zorunlu kılınmalı hastanelerini uluslararası akreditasyon sistemine getiremiyen sağlık yöneticileri değiştirilmelidir. Sağlıkta toplam kalite yönetimini algılamayan ve bunları kurumlarına yansıtamayanlar ile yol almak imkansız. Bu arada mükemmel merkezler mükemmel insanlar ile kurulur insan kaynağının başta maddi özlük hakları mutlaka iyileştirilmeli yoksa motivasyonsuz kitleler ile bu merkezler oluşmaz.
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