Sağlık Bakanından mükemmeliyet merkezi açıklaması: ‘En üst standartları sağlayabilen merkezler’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Sağlıkta yakaladığımız başarıyı bir üst noktaya taşıma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. “ diyerek Mükemmeliyet Merkezleri kurulmasına yönelik genelgemizi yayınladıklarını bildirdi.

Genelge ile Türkiye’deki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki alt yapısı uygun olan hizmet birimleri Mükemmeliyet Merkezi olarak tanımlanacağını ifade eden Bakan Koca “Bakanlığımızın yayınladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek Mükemmeliyet Merkezi ismini kullanabilecektir. Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır.” İfadelerine yer verdi.

“En güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak”

“Yeni düzenleme ile merkezler, akreditasyon süreçlerinden geçecek ve hizmet kalitesi göstergeleri düzenli olarak ölçülüp raporlanacak.” diyen Bakan Koca açıklamasında mükemmeliyet merkezi ile ilgili şunları paylaştı:

“Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek. Mükemmeliyet merkezlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”