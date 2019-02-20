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Sağlık Bakanından performans açıklaması: ‘Yeni bir yaklaşımdan bahsediyoruz’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri Değerlendirme toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca performans sisteminde değişlikleri işaret ederek “pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı bir yeni yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi
Sağlık Bakanından performans açıklaması: ‘Yeni bir yaklaşımdan bahsediyoruz’
20 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SAğlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde İl Sağlık Müdürleri Değerlendirme Toplantısı sonrası basın mensuplarının soruları yanıtladı. Koca performans sisteminde yeni bir yaklaşımın olacağını ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

Pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı yeni bir yaklaşım

Eskişehir’de tıp fakültesi öğrencileri ile söyleşisinde “performanstan biraz daha farklı kriterler devrede olacak” açıklamasını takiben performans sistemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanı Koca “ Performansla ilgili bir uygulamamız var. Yıllardan beri devam eden, sağlık sistemimizin de önemli bir unsuru olarak devam eden. Performans sistemini yeni dönemde özellikle hasta memnuniyeti odaklı ve daha çok yapılan müdahalenin niteliğini de göz önüne alan, özellikli işlemlerin daha önemsendiği, kullanılan malzeme, ilaç ve istenen tetkik dahil olmak üzere pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı bir yeni yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi.

Konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Sağlık Bakanı Koca taraflarla görüşmelerin sürdüğünü ve daha net bir noktaya gelindiğinde açıklama yapılacağını kaydetti. Sağlık Bakanı Koca yeni performans yaklaşımının israfı da önleyen bir yaklaşım olacağının altını çizdi.  

Kızamık salgını

Kızamık salgınında son yıl önemli artışlar olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Koca “Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Asya’da bu artışları daha yoğun olarak gördük. Bölgemizde bu salgının varlığı sebebiyle de yakından takip ediyoruz.” dedi. Türkiye’de kızamık salgınında Avrupa’ya kıyasla yüzde 1’in altında artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Koca çevre ülkelerde kızamık vakalarının arttığını belirterek Gürcistan’a kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı gönderildiğini ifade etti. Türkiye’de kızamık salgınında ciddi bir etkilenme yaşanmadığını belirten Koca “aşılarını yaptırmamış çocuklarımız varsa hassasiyetle ve özellikle yaptırmalarını önemsiyoruz” dedi.

Bakan Koca açıklamaların Bilkent Şehir Hastanesinin de 14 Mart Tıp Bayramında açıklanacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında duyurulduğunu hatırlatarak “yeni dönemde şehir hastanelerini bulundukları bölgenin son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olarak markalaştırmak istiyoruz” dedi.

 

 

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