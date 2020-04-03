Sağlık Bakanının 'bana ulaşın' dediğini hatırlatan aile hekimleri sahadaki 9 eksiğe dikkat çekti

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan yapılan açıklamada Sağlık Bakanının "İhtiyacınız durumunda bana ulaşın" dediğini hatırlatarak şu ifadelere yer verildi:

Ulusal salgın mücadelesini topyekûn verdiğimiz bu günlerde, çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Bizler, Birinci Basamak Sağlık sisteminin temel taşı aile hekimlerinin çatı örgütü Sivil Toplum kuruluşu olarak; sorumluluğumuz gereği farkındalık ve halk bilgilendirmeleri başta olmak üzere yılmadan, yorulmadan, elimizden gelen en üst düzeyde katkıyı sunmaya gayret ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının enfekte olmaları ve hayatını kaybetmeleri bizi derinden üzmektedir.

Sizlere, sahanın taleplerini iletmek ve desteğinizi almak istiyoruz.

Öneri ve taleplerimiz;

1. Aile hekimliği çalışanlarına aynı standartta ve sayıda malzeme dağıtılmamaktadır.

Birçok aile hekiminin muayene için tulum ya da gözlüğü eksiktir..

Ffp maskeler maalesef yetersiz sayıda kalmıştır. Bazı illerde 3 adet ya da 5 adet gönderilmiştir..

Ihtiyaç belirlenip eşit şekilde dağıtılması gerektiğine inanıyoruz.

Ayrıca, siperlik, dezenfektan ve eldiven ihtiyacı da söz konusudur.

2. Esnek mesai uygulamasına uymayan illerimiz bulunuyor. ( Kastamonu, Balıkesir ..)

Bazı Il Sağlık Müdürlerimiz , Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Siz Sayın Bakanımızın yazısına rağmen ısrarla esnek mesai sistemine geçiş yapmadı. Çalışanlar bundan rahatsız… Virüs maruziyeti giderek artıyor.

3. 65 yas üstü hasta grubunun ilaç temini ve SGK reçete uygulamasinda yasal kısıtlılık devam ediyor.

Aile hekimlerinin bu hastaları görmeden ilaç yazmaları hukuksuzdur. Ev ziyaretleri bu dönemde olası virüs yayılımını çok arttıracaktır kaygısı taşıyoruz . Teletıp kanun düzenlemesi yapılmasını tavsiye ediyoruz.

4. Sağlık çalışanlarının hızlı antikor testlerinden geçmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz.

5. Idari izinli olan kanser ve organ nakli hastaları , hamile sağlık çalışanlarının vekalet olmazsa ücreti kesileceği bilgileri veriliyor. Bu salgındöneminde ücret kesintisi haksız ve adaletsiz olacaktır diye düşünüyoruz.

6. Caydırıcı ve etkin bir sağlıkta şiddet yasasının en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Taleplerimizi içeren dosyalarımızı,Siz Sayın Bakanımız'ave Bakan Yardımcımız Sayın Emine Alp Meşe'ye geçtiğimiz aylarda ilettik. Talep edilmesi hâlinde tekrar ivedilikle ulaştırabiliriz.

7. Sağlıklı çocuk ve bebeklerimizin aile sağlığı merkezine izlemler için başvurmasının, saglin döneminde olası virüs maruziyetini doğurması riskine karşı 3 ay süre ile gebe,bebek ve çocuk izlemler içinperformans muafiyeti getirilmesini talep ediyoruz.

8. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları görev şehidi sayılması ve karantina altına alınan sağlık çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalığı yönünden değerlendirilerek pandemi tazminatı dahil tüm yasal düzenlemelerin yapılması yönünde taleplerimizi de sizlere iletmek istiyoruz.

9. Balıkesir İl Dernek Başkanımız Dr. Fevzi Turgut' un esnek mesai uygulamasını hayata geçirmeyen İl Sağlık müdürüne yönelik sosyal medya hesabında yapmış olduğu eleştirileri nedeniyle iki ay süreyle açığa alınması bizi oldukça üzmüş ve motivasyonumuzu olumsuz etkilemiştir. Aile hekimi arkadaşımızın göreve iadesini ve hukuka aykırı soruşturmanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.