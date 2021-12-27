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Sağlık Bakanları 'salgın yönetimi' konusunda telefonla görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza iki ülkenin salgın yönetimine ilişkin konularda telefonla görüştü.
Sağlık Bakanları 'salgın yönetimi' konusunda telefonla görüştü
27 Aralık 2021 18:05 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile salgına ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakan Koca iki ülkenin salgın yönetimi konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Sağlık Bakanı Sn. Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca roberto speranza italya

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