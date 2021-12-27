Sağlık Bakanları 'salgın yönetimi' konusunda telefonla görüştü

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile salgına ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını duyurdu. Bakan Koca iki ülkenin salgın yönetimi konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Sağlık Bakanı Sn. Roberto Speranza ile bir telefon görüşmesi yaptık. Küresel salgının etkileri, aşı politikamızla geldiğimiz nokta, düzenli veri paylaşımı, mücadelede gösterilen başarının iki ülke halkını seyahat açısından ilgilendiren sonuçlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.