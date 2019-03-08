Sağlık Bakanlığı 100 bin doz KKK aşısını Gürcistan'a teslim etti



Ülkedeki kızamık salgını nedeniyle Türkiye’den aşı talebinde bulunan Gürcistan’a KKK aşıları, soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Türkiye sınırları içerisinde ATS (Aşı Takip Sistemi) ile canlı olarak ısı takibi yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısından Tiflis’e ulaştırıldı. Her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra aşılar Gürcü yetkililere teslim edildi.



Teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı’ndan teşekkür mektubu geldi. Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’ye hitaben Gürcü mevkidaşı Zaza Bokhua tarafından yazılan mektupta, Türkiye’nin bölgede Gürcistan’ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu ifade ediliyor. Mektupta “Her acil durumda Gürcistan’ın yardımına koşan Türkiye’ye, ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacımızı da ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; son dönemde dünya genelinde artış gösteren kızamık vakalarından Avrupa ülkeleri de büyük oranda etkilendi. DSÖ Avrupa Bölgesinde son 1 yılda 82 bin 560 kişi kızamığa yakalandı. Bu sayı 2016 yılına göre 15 kat, 2017 yılına göre ise 3 kat daha fazla. Bölgede bu boyutta bir salgın olmasına ve ülkemiz doğu-batı geçiş güzergâhında bulunmasına rağmen; Türkiye bu salgından aynı ölçüde etkilenmedi. Bunun en önemli sebebi, aşı başta olmak üzere koruyucu hekimlik tedbirlerinin güçlü şekilde uygulanması. Sağlık Bakanlığı bölgedeki salgın risklerini de yakından takip ediyor ve tedbrlerini alıyor. Yalnızca Türkiye’de değil, sınır ötesinde de koruyucu sağlık hizmetlerine katkıda bulunarak ülkemize yönelebilecek tehlikelere karşı önlem alınıyor.



Türkiye, dünyada devlet eliyle en yaygın bağışıklama programına sahip ülkelerden biri. Ülkemizde 13 hastalığa karşı rutin aşılama programı yürütülüyor. Aşılama oranı %96 seviyesinde. Öte yandan düzensiz göç ile Türkiye’ye gelen ve kamp içinde ya da dışında bulunan göçmenler de ulusal aşı takvimine uygun olarak aşılanıyor.