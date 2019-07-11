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Sağlık Bakanlığı: 19 personel etkilendi, Acil servis boşaltıldı
Sağlık Bakanlığı: 19 personel etkilendi, Acil servis boşaltıldı
11 Temmuz 2019 -
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Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

 

Sağlık Bakanlığı konuya ilşkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir.

Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. 

Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. 

Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

 

Ankara'da hastanede kimyasal madde alarmı: Girişler kapatıldı

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son dakika kimyasal alarm

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