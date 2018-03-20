Sağlık Bakanlığı 2017 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası için talep toplamaya başladı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Talepler 23.03.2018 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

İrtibat Telefonları: 0 312 585 1765 - 0 312 585 1815